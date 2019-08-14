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РИА Новости

В Крыму потребовали от Киева соблюдать статус Северо-Крымского канала

07:06 14.08.2019 (обновлено: 09:00 14.08.2019)
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкСеверо-Крымский канал
Северо-Крымский канал
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Северо-Крымский канал. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг — РИА Новости. Киевские власти не имеют права в одностороннем порядке перекрывать подачу воды через Северо-Крымский канал, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте России Георгий Мурадов.
Ранее "постпред президента Украины в Крыму" Антон Кориневич заявил о перекрытии канала, на что, по его словам, Киев имел право. Он добавил, что, по всем подсчетам, пресной воды крымчанам хватает.
Как отметил Мурадов, канал построили в советское время и сейчас он носит международный статус.
"Никто не вправе перекрывать международный канал, по которому осуществляется подача воды или осуществляется судоходство. В международном праве эти позиции четко закреплены и прописаны", — сказал он РИА Новости.
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Эксперт: на Украине понимают – Крым ушел, и "вариантов" не предвидитсяУкраинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Крым "вернется" в состав Украины. В эфире радио Sputnik политический эксперт Владимир Джаралла прокомментировал это заявление.
По его словам, продолжение водной блокады полуострова говорит о том, что новые украинские власти не способны вести диалог с Россией.
Киев продолжает прежнюю националистическую политику, которая оправдывает закапывание каналов и взрывы линий электропередач, добавил крымский вице-премьер.

"Конструктивных отношений при таком подходе новых властей Украины, к сожалению, с Киевом не построить", — сказал Мурадов.

Вице-премьер выразил надежду, что первые лица украинского государства хорошо подумают, прежде чем продолжать этот деструктивный курс.
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Популярные комментарии
Может просто пенсионерам и рабочим после моста передышку дали ? Мы такого интенсивного прокорма не выдержим! Пусть сами строят что хотят за свой счёт!
14 августа, 07:56
Влад Щекарев
4100128
Украина получила территории России во времена СССР незаконно и все их надо требовать назад.
14 августа, 08:19
ВВВладимир В
2801002
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