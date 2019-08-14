В Крыму потребовали от Киева соблюдать статус Северо-Крымского канала

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг — РИА Новости. Киевские власти не имеют права в одностороннем порядке перекрывать подачу воды через Северо-Крымский канал, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте России Георгий Мурадов.

Ранее "постпред президента Украины в Крыму" Антон Кориневич заявил о перекрытии канала, на что, по его словам, Киев имел право. Он добавил, что, по всем подсчетам, пресной воды крымчанам хватает.

Как отметил Мурадов, канал построили в советское время и сейчас он носит международный статус.

"Никто не вправе перекрывать международный канал, по которому осуществляется подача воды или осуществляется судоходство. В международном праве эти позиции четко закреплены и прописаны", — сказал он РИА Новости.

По его словам, продолжение водной блокады полуострова говорит о том, что новые украинские власти не способны вести диалог с Россией.

Киев продолжает прежнюю националистическую политику, которая оправдывает закапывание каналов и взрывы линий электропередач, добавил крымский вице-премьер.

"Конструктивных отношений при таком подходе новых властей Украины, к сожалению, с Киевом не построить", — сказал Мурадов.