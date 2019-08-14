Британка принимала симптомы смертельной болезни за хроническую усталость

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Жительница английского города Милтон-Кинс, графство Бакингемшир, десять лет принимала симптомы рака головного мозга за хроническую усталость, сообщает таблоид The Sun.
Мать четырех детей была уверена, что сильная усталость, головокружения и головные боли вызваны стрессом раннего материнства, и полагала, что так бывает у всех женщин в такой ситуации.
В июле 2015 года женщину госпитализировали из-за плохого самочувствия. Тогда ей диагностировали астроцитому (опухоль головного мозга), после чего 32-летняя британка перенесла две операции на головном мозге.