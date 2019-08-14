На Оби экипаж теплохода спас судно с 50 пассажирами, несшееся на камни

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. На реке Обь экипаж теплохода спас пассажирское судно, которое неслось на камни, сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК.
Инцидент произошел под Барнаулом. Теплоход с 50 пассажирами потерял управление, но экипаж другого судна помог предотвратить крушение.
По данным "Алтайской правды", инцидент произошел 9 августа на участке, где глубина достигает 17 метров. На борту неисправного теплохода, как пишет издание, находились в том числе дети и пожилые люди. Предотвратил крушение экипаж "Москвы-207", который помог неисправному судну пройти под мостом.
"Московский комсомолец" уточняет, что управление потерял теплоход "Москва-78".
После публикации информации о происшествии в СМИ Западно-Сибирское следственное управление начало процессуальную проверку.