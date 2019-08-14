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РИА Новости

Пункт пропуска на границе России и Китая в ЕАО возобновил работу

06:30 14.08.2019
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкЗатопленный участок автомобильной дороги
Затопленный участок автомобильной дороги
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Затопленный участок автомобильной дороги
ХАБАРОВСК, 14 авг - РИА Новости. Пункт пропуска "Амурзет" на российско-китайской границе в Еврейской автономной области в среду возобновил работу по пассажирскому направлению после спада воды в реке Амур, сообщает Биробиджанская таможня.
Работа пункта пропуска "Амурзет" была приостановлена 7 августа из-за паводка на Амуре, подтопившего инфраструктуру КПП с китайской стороны.
"С 14 августа 2019 года после временной остановки возобновляет работу пункт пропуска "Амурзет" на российско-китайской границе. Движение пока будет осуществляться только в одном направлении – пассажирском", - говорится в сообщении.
Отмечается, что грузовое движение в пункте пропуска планируется открыть на следующей неделе.
В настоящее время на Амуре проходит паводок. В зоне подтопления оказались Амурская, Еврейская автономная области и Хабаровский край. В регионах объявлены режимы ЧС. Сложная ситуация складывается в Хабаровском крае, где проходит волна паводка. Уровень Амура у Хабаровска в среду составляет 557 сантиметров, опасным считается уровень в 600 сантиметров. Согласно прогнозам, после 17 августа он может достигнуть 630-680 сантиметров.
Подтопленный район в Амурской области
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