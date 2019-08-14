Убийцу девятилетней девочки из Братска осудили на 20 лет

В июне 2018 года сообщалось, что в Братске 9-летняя девочка ушла на прогулку и не вернулась домой. Почти две недели ее искали более 500 полицейских и волонтеров, но найти ребенка живым не удалось. Правоохранители вышли на след мужчины, которого заподозрили в причастности к исчезновению девочки, на допросе он признался, что убил ее, и показал место, где спрятал тело.