Со всеми населенными пунктами Приамурья восстановили транспортное сообщение

"За минувшие сутки в Серышевском районе все участки дорог освободились от воды, остаются подтопленными три участка автомобильных дорог: по одному в Михайловском, Октябрьском и Ивановском районах. Транспортное сообщение восстановлено со всеми населенными пунктами области", - говорится в сообщении на сайте регионального правительства.