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РИА Новости

Со всеми населенными пунктами Приамурья восстановили транспортное сообщение

06:26 14.08.2019
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© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкПодтопленный район в Амурской области
Подтопленный район в Амурской области
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 авг - РИА Новости. Транспортное сообщение восстановлено со всеми населенными пунктами Амурской области после дождевого паводка, сообщает правительство региона.
Режим ЧС был введен в Приамурье 25 июля из-за дождевого паводка.
"За минувшие сутки в Серышевском районе все участки дорог освободились от воды, остаются подтопленными три участка автомобильных дорог: по одному в Михайловском, Октябрьском и Ивановском районах. Транспортное сообщение восстановлено со всеми населенными пунктами области", - говорится в сообщении на сайте регионального правительства.
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