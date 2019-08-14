В Хабаровском крае подняли по тревоге около двух тысяч зенитчиков

"Зенитчики соединения войск ПВО округа в Хабаровском крае подняты по тревоге в рамках проверки боевой готовности. Расчеты комплексов С-300, С-400 и ЗРПК "Панцирь", всего около двух тысяч военнослужащих и около 150 единиц техники, перебазировались в районы сосредоточения", — говорится в сообщении.