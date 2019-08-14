В Хабаровском крае подняли по тревоге около двух тысяч зенитчиков

ХАБАРОВСК, 14 авг — РИА Новости. Около двух тысяч зенитчиков подняли по тревоге в Хабаровском крае и направили на учения в Бурятию, где пройдут боевые пуски ракет, сообщает пресс-служба Восточного военного округа в среду.
"Зенитчики соединения войск ПВО округа в Хабаровском крае подняты по тревоге в рамках проверки боевой готовности. Расчеты комплексов С-300, С-400 и ЗРПК "Панцирь", всего около двух тысяч военнослужащих и около 150 единиц техники, перебазировались в районы сосредоточения", — говорится в сообщении.
Отмечается, что военные отправятся на специализированный полигон Телемба в Бурятии, где в первой половине сентября выполнят боевые пуски ракет. Перед этим состоятся около 100 электронных пусков.
Сообщается, что на Телембе зенитчики оборудуют полевой лагерь, замаскируют технику, организуют систему управления дивизионами и заступят на боевое дежурство.