Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-14T11:43Z
https://ria.ru/20190814/1557474561.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/152920/32/1529203233_0:162:3067:1887_1036x0_80_0_0_c8cd4f72d736e1d869258b4b4a33e4b0.jpg
РИА Новости

В Хабаровском крае подняли по тревоге около двух тысяч зенитчиков

05:36 14.08.2019 (обновлено: 11:43 14.08.2019)
9596
© РИА Новости / Ульяна Соловьева / Перейти в фотобанкЗенитные ракетные комплексы С-300
Зенитные ракетные комплексы С-300
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Перейти в фотобанк
Зенитные ракетные комплексы С-300. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 14 авг — РИА Новости. Около двух тысяч зенитчиков подняли по тревоге в Хабаровском крае и направили на учения в Бурятию, где пройдут боевые пуски ракет, сообщает пресс-служба Восточного военного округа в среду.

"Зенитчики соединения войск ПВО округа в Хабаровском крае подняты по тревоге в рамках проверки боевой готовности. Расчеты комплексов С-300, С-400 и ЗРПК "Панцирь", всего около двух тысяч военнослужащих и около 150 единиц техники, перебазировались в районы сосредоточения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что военные отправятся на специализированный полигон Телемба в Бурятии, где в первой половине сентября выполнят боевые пуски ракет. Перед этим состоятся около 100 электронных пусков.
Сообщается, что на Телембе зенитчики оборудуют полевой лагерь, замаскируют технику, организуют систему управления дивизионами и заступят на боевое дежурство.
7513216
Обсудить 0
ЗРК С-300С-400 «Триумф»Хабаровский крайБезопасность
Рекомендуем
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин
Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
РИА
Новости
Бурый медведь
В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника
Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области
Искали 24 года. Наводнение в Тулуне выгнало из тайги опасного преступника
Свадьба дальнобойщиков
В Сети набирает популярность ролик со свадьбы российского дальнобойщика
Лента
новостей
Деньги
Россиянин стал миллионером, потратив 40 рублей на лотерейный билет
Фельдшер скорой
В Ростове фельдшер скорой пнул пациентку и уехал
Логотип мессенджера WhatsApp
В WhatsApp на Android появилась новая функция
Девушка фотографирует Крымский мост через Керченский пролив
Украинская община назвала заявления британского постпреда о Крыме сказками
Старый автомобиль в одном из дворов в Севастополе
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
Теплоход на Оби
На Оби экипаж теплохода спас судно с 50 пассажирами, несшееся на камни
Празднование Национального дня Швеции. 6 июня 2005
"Машина Путина" разрушила утопию "шведского социализма"
Сотрудник в офисе
Врачи оценили идею четырехдневной рабочей недели
Инспектор дорожно-патрульной службы
Дагестанский блогер-лихач насмерть сбил человека в Махачкале
Ракетный комплекс средней дальности РСД-10 в музее на полигоне Капустин Яр
Меркель обвинила Россию в распаде ДРСМД
Проводник в вагоне нового скоростного поезда Стриж, отправляющегося по маршруту Москва - Нижний Новгород с перрона Курского вокзала
Россиянам рассказали, нужно ли самим собирать постельное белье в поездах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21В Мексике произошло сильное землетрясение
01:13Число пострадавших в перестрелке в Филадельфии полицейских увеличилось
01:06В Филадельфии спецназ вошел в здание, где находится стрелок
00:59Власти Йемена потребовали от СМИ в Адене не сотрудничать с сепаратистами
00:56СМИ сообщили о состоянии раненных в перестрелке в Филадельфии полицейских
00:50Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Филадельфии
00:40Священник из Москвы заявил, что его избили в Ялте на глазах сына
00:32Число раненных в перестрелке в Филадельфии увеличилось
00:22Любовь Соболь прекратила голодовку, заявил ее представитель
00:17В Филадельфии произошла стрельба
00:14В Грузии пропали три туристки из Белоруссии
00:11Орбиту МКС увеличат на два с лишним километра
00:06Опрос показал, сколько австрийцев хотят видеть Курца на посту канцлера
00:02Американские фондовые индексы снизились на фоне возможной рецессии
23:58Под Новгородом медики на лодке добирались до пациента из-за размытых дорог
23:51"Землю леопарда" посетили туристы из Японии на мотоциклах "Урал"
23:50В Microsoft признались в прослушивании разговоров пользователей
23:48Россия и Турция провели совместное патрулирование в сирийском Телль-Рифате
23:45На Украине задержали замминистра по вопросам "оккупированных" территорий
23:40Боевики сбили сирийский военный самолет, сообщили СМИ
Лента новостейМолния