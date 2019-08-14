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РИА Новости

В Японии 23 человека за неделю погибли из-за жары

05:32 14.08.2019 (обновлено: 06:37 14.08.2019)
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© AFP 2019 / Juii PressКареты скорой помощи в Японии
Кареты скорой помощи в Японии
© AFP 2019 / Juii Press
Кареты скорой помощи в Японии. Архивное фото
ТОКИО, 14 авг – РИА Новости. По меньшей мере 23 человека погибли и еще более 12,7 тысячи госпитализированы из-за установившейся почти на всей территории Японии жары, свидетельствуют данные Главного пожарного управления страны.
Статистика приводится за период с 5 по 11 августа. В общей сложности были госпитализированы 12 751 человек. Наибольшее число пострадавших зафиксировано в японской столице Токио – здесь в больницы были доставлены 1,46 тысячи человек, а также в префектурах Саитама (977 человек) и Осака (897 человек).
Главной причиной стали высокие температуры после очень прохладных по японским меркам июня и первой половины июля. В некоторых районах страны столбик термометра поднимался выше 39 градусов.
Эксперты предупреждают, что высокие температуры в Японии могут сохраняться на протяжении еще около двух недель, в связи с этим призывают людей пользоваться кондиционерами и стараться не находиться долгое время на улице, а также постоянно пить воду.
Число пострадавших превышает отметку в 10 тысяч человек третью неделю подряд. Метеорологи предупреждают, что в ближайшие несколько дней на обширной территории Японии сохранится жаркая погода. Вместе с этим южные районы Японии будут во власти надвигающегося тайфуна "Кроса", который, как ожидается, принесет в регион ливневые дожди и штормовые ветры. Температура в южных и юго-западных районах не будет превышать 30 градусов, однако к концу недели вновь поднимется ближе к 35.
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