В Японии 23 человека за неделю погибли из-за жары

ТОКИО, 14 авг – РИА Новости. По меньшей мере 23 человека погибли и еще более 12,7 тысячи госпитализированы из-за установившейся почти на всей территории Японии жары, свидетельствуют данные Главного пожарного управления страны.

Статистика приводится за период с 5 по 11 августа. В общей сложности были госпитализированы 12 751 человек. Наибольшее число пострадавших зафиксировано в японской столице Токио – здесь в больницы были доставлены 1,46 тысячи человек, а также в префектурах Саитама (977 человек) и Осака (897 человек).

Главной причиной стали высокие температуры после очень прохладных по японским меркам июня и первой половины июля. В некоторых районах страны столбик термометра поднимался выше 39 градусов.

Эксперты предупреждают, что высокие температуры в Японии могут сохраняться на протяжении еще около двух недель, в связи с этим призывают людей пользоваться кондиционерами и стараться не находиться долгое время на улице, а также постоянно пить воду.