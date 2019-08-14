Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин в интервью " Продюсер Иосиф Пригожин в интервью " Вечерней Москве " прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.

По его словам, певица совершает подобные поступки для того, чтобы на нее обратили внимание.

"Как маленькие дети выпендриваются, для того чтобы их заметили — вот из той же серии" - отметил продюсер.

Ранее Бузова разместила в инстаграме видео, на котором она облизывает тарелку и, смеясь, сравнивает себя с блокадниками. Подписчики не оценили шутку ведущей и посоветовали ей не разбрасываться подобными словами.