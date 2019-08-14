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РИА Новости

Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников

05:22 14.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМузыкальный продюсер Иосиф Пригожин
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
По его словам, певица совершает подобные поступки для того, чтобы на нее обратили внимание.
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"Как маленькие дети выпендриваются, для того чтобы их заметили — вот из той же серии" - отметил продюсер.
Ранее Бузова разместила в инстаграме видео, на котором она облизывает тарелку и, смеясь, сравнивает себя с блокадниками. Подписчики не оценили шутку ведущей и посоветовали ей не разбрасываться подобными словами.
При этом мать певицы Ирина встала на сторону дочери, подчеркнув, что бабушка Ольги пережила блокаду, а привычка облизывать тарелки "передается в генах". По ее мнению, Бузова "никого не оскорбляла".
Певица Ольга Бузова
13 августа, 18:33РИА Новости
Бузова оправдалась за сравнение себя с блокадниками
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Шоу-бизнесИосиф ПригожинОльга БузоваРоссия
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Вот такая нынче в Рассеюшке "илита". Прям по Фрейду и Дарвину.
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ЛКЛысый Кучерявый
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Да дрянь какая то
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kkondr
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