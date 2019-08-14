Авиавласти США запретили провоз ряда ноутбуков MacBook Pro

В июне компания Apple заявила, что отзывает часть ноутбуков MacBook Pro, которые были доступны к продаже в 2015-2017 годах, из-за возможного возгорания батареи. Потенциально уязвимыми признаны 15-дюймовые модели ноутбуков с Retina-дисплеем, выпущенные в середине 2015 года.

В заявлении говорится, что управление гражданской авиации "осведомлено об отзыве батарей, которые использовались в некоторых ноутбуках Apple MacBook Pro", и уведомило об этом основные американские авиакомпании. Отмечается, что ранее с подобным заявлением о запрете на провоз ноутбуков Apple выступило Европейское агентство авиационной безопасности.