Россельхознадзор назвал возможную причину заноса АЧС в Приморье

Власти Приморья 1 августа ввели режим ЧС в Пограничном районе Приморья из-за обнаружения в одном из хозяйств африканской чумы свиней. Заболевание было обнаружено на ферме недалеко от автоперехода с КНР Сосновая Падь 31 августа.