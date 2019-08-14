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РИА Новости

Климат у поверхности Земли влияет на космическую погоду, доказали ученые

03:47 14.08.2019 (обновлено: 09:03 14.08.2019)
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CC0 / skeeze / Вид Земли с МКС
Вид Земли с МКС
CC0 / skeeze /
Вид Земли с МКС. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Специалисты ряда ведущих российских научных институтов и вузов нашли доказательство тому, что изменения климата у поверхности Земли влияют на погоду в ближнем космосе, сообщила РИА Новости пресс-служба Балтийского федерального университета (БФУ) имени Канта.
Выяснение того, как связаны процессы в атмосфере вблизи земной поверхности и на высоте порядка 100 километров (то есть там, где проходит граница ближнего космоса), является очень важной задачей - например, для прогнозирования землетрясений. Ученым давно известно, что за несколько суток до подземных толчков наблюдаются изменения параметров ионосферы над эпицентром будущего землетрясения. Но такие особенности пока не получили удовлетворительной физической интерпретации.
"Есть очень много параметров верхней атмосферы, которые хотелось бы прогнозировать, как погоду. В нашей работе как раз поставлена математическая задача о распространении волн от колебаний давления на поверхности Земли в верхнюю атмосферу (в ближний космос). И приведен пример расчетов распространения волн от колебания давления внизу, на поверхности Земли, в ближний космос, вычислены параметры этих волн", - сообщил РИА Новости руководитель нынешнего исследования, профессор института физико-математических наук и информационных технологий БФУ Сергей Кшевецкий.
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В исследовании, помимо ученых БФУ, принимали участие сотрудники Калининградского филиала Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Пушкова Российской академии наук, Института физики атмосферы имени Обухова РАН. Все расчеты производились на суперкомпьютере "Ломоносов" МГУ. Результаты работы опубликованы в международном научном журнале Annales Geophysicae.
В работе использовались экспериментальные данные, касающиеся изменения давления на поверхности Земли при прохождении атмосферного фронта, зафиксированные приборами в Московской области во время приближения циклона. С помощью этих данных моделировалось вертикальное распространение так называемых акустико-гравитационных волн. Авторы исследования получили оценку амплитуды температурных колебаний в верхних слоях атмосферы, вызванных этими волнами. Выяснилось, что перепады температуры в верхних слоях атмосферы в результате достигают значения в 200 градусов.
"То есть, изучен вопрос о зависимости параметров газа в ближнем космосе от метеорологии внизу, у поверхности Земли. Это очень необычная задача. Доказана математическая корректность этой задачи. И мы сформулировали ключевое утверждение: как именно ставится задача и какие именно экспериментальные данные нужны", - резюмировал Сергей Кшевецкий.
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