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РИА Новости

Число умерших от рака в России продолжает расти

03:50 14.08.2019 (обновлено: 13:02 14.08.2019)
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкБольница
Больница
© РИА Новости / Варвара Гертье
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Число россиян, умерших от злокачественных новообразований, за первую половину этого года увеличилось на 1,5 процента по сравнению с первым полугодием 2018-го и составило 149 384 человека, сообщает Росстат.
При этом главной причиной смерти в России по-прежнему остаются заболевания сердечно-сосудистой системы — от них за полгода умерли 441 299 человек, чуть меньше, чем год назад (на 0,7 процента).
Кроме того, 381 человек умер от гриппа или ОРЗ (на 35 человек меньше прошлогоднего показателя), еще 9920 — от ВИЧ.
Всего в России за полгода умерли 918 503 человека — на три процента меньше, чем в январе-июне 2018 года.
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РосстатРоссияОбщество
Популярные комментарии
Но ведь по данным того же Минздрава количество курящих и пьющих сокращается. Значит дело не в табаке и алкоголе, а в чем то другом? Во первых большинство болезней от нервов (по причине нехватки средств), а во вторых по той же причине питание Россиян оставляет желать лучшего. Уровень жизни нужно поднять для начала, а уж потом тратить миллиарды на борьбу с вредными привычками.
14 августа, 05:35
super.ket007a
4401104
С вступлением в силу закона о фэйковых новостях, предлагаю наказать за ложь в инете: Скворцову -за ложь о продолжительности жизни в стране! Топилина -за ложь о немыслимо растущих з\п в стране! Голикову – за ложь о снижении бедности в стране! Медведева –за обещание в 2017г завалить страну рыбой! Путина – за обещание мужчин 1960г\р,отпустить на пенсию Весной 2019г! Самое ценное в стране – это люди, но судя как к нам относятся наше Правительство и какие решения принимает ДУМА - жить нам осталось не так долго!!!
14 августа, 12:42
Robin Goodov
1300001
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