Число умерших от рака в России продолжает расти

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Число россиян, умерших от злокачественных новообразований, за первую половину этого года увеличилось на 1,5 процента по сравнению с первым полугодием 2018-го и составило 149 384 человека, сообщает Росстат.

При этом главной причиной смерти в России по-прежнему остаются заболевания сердечно-сосудистой системы — от них за полгода умерли 441 299 человек, чуть меньше, чем год назад (на 0,7 процента).

Кроме того, 381 человек умер от гриппа или ОРЗ (на 35 человек меньше прошлогоднего показателя), еще 9920 — от ВИЧ.