Россияне стали больше умирать от алкоголя и меньше погибать в ДТП

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Число умерших от отравления алкоголем в России в первом полугодии выросло на 21,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а погибших в ДТП - снизилось на 4,7%, свидетельствуют данные Росстата.

От отравлений спиртным за этот период умерли более 3,9 тысячи человек, тогда как годом ранее - 3,2 тысячи.

В авариях в первой половине текущего года погибли почти 5498 человек, что на 269 человек меньше, чем в январе-июне 2018-го.