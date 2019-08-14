Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-14T03:36Z
https://ria.ru/20190814/1557474003.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/148439/90/1484399083_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_f3edfd6cc1ec8fae3ed1a18861e8b06a.jpg
РИА Новости

Россияне стали больше умирать от алкоголя и меньше погибать в ДТП

03:36 14.08.2019
553
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкНастойка "Боярышник"
Настойка Боярышник
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Число умерших от отравления алкоголем в России в первом полугодии выросло на 21,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а погибших в ДТП - снизилось на 4,7%, свидетельствуют данные Росстата.
От отравлений спиртным за этот период умерли более 3,9 тысячи человек, тогда как годом ранее - 3,2 тысячи.
В авариях в первой половине текущего года погибли почти 5498 человек, что на 269 человек меньше, чем в январе-июне 2018-го.
Число самоубийств снизилось на 7,7%, до 8,7 тысячи случаев, число убийств - на 3,5%, до 3,9 тысячи.
110469
Обсудить 2
РосстатРоссияОбщество
Рекомендуем
Женщина гуляет с детьми в парке
Разрыв между смертностью и рождаемостью в России продолжает расти
РИА
Новости
Больница
Число умерших от рака в России продолжает расти
Свадьба
Россияне стали меньше жениться и реже разводиться
Деньги
Исследование: российские мужчины хотят зарабатывать больше, чем женщины
Лента
новостей
Муниципальный рынок на площади Редона в Валенсии
Россияне рассказали, на что они тратят больше всего денег в путешествиях
Завтрак-Обед на МКС
Создающий еду из воздуха стартап хочет предложить продукцию Роскосмосу
Ноутбуки Apple MacBook Pro
Авиавласти США запретили провоз ряда ноутбуков MacBook Pro
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Российский дипломат резко ответил на заявления британцев в ООН о крымчанах
Медовые соты
Врачи рассказали, сколько меда можно съесть без вреда для здоровья
Старый автомобиль в одном из дворов в Севастополе
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
Число жертв ДТП в Дагестане выросло до четырех человек
Сотрудник МВД
В Красноярском крае три рецидивиста украли почти 28 тысяч метров кабеля
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
На Урале при пожаре на медеплавильном комбинате пострадал человек
Канцлер Австрии Себастьян Курц на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Опрос показал, сколько австрийцев хотят видеть Курца на посту канцлера
Туристы фотографируют посёлок городского типа Степанцминда (Казбеги) в Грузии
Украинский журналист пожаловался на хорошее отношение грузин к россиянам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21В Мексике произошло сильное землетрясение
01:13Число пострадавших в перестрелке в Филадельфии полицейских увеличилось
01:06В Филадельфии спецназ вошел в здание, где находится стрелок
00:59Власти Йемена потребовали от СМИ в Адене не сотрудничать с сепаратистами
00:56СМИ сообщили о состоянии раненных в перестрелке в Филадельфии полицейских
00:50Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Филадельфии
00:40Священник из Москвы заявил, что его избили в Ялте на глазах сына
00:32Число раненных в перестрелке в Филадельфии увеличилось
00:22Любовь Соболь прекратила голодовку, заявил ее представитель
00:17В Филадельфии произошла стрельба
00:14В Грузии пропали три туристки из Белоруссии
00:11Орбиту МКС увеличат на два с лишним километра
00:06Опрос показал, сколько австрийцев хотят видеть Курца на посту канцлера
00:02Американские фондовые индексы снизились на фоне возможной рецессии
23:58Под Новгородом медики на лодке добирались до пациента из-за размытых дорог
23:51"Землю леопарда" посетили туристы из Японии на мотоциклах "Урал"
23:50В Microsoft признались в прослушивании разговоров пользователей
23:48Россия и Турция провели совместное патрулирование в сирийском Телль-Рифате
23:45На Украине задержали замминистра по вопросам "оккупированных" территорий
23:40Боевики сбили сирийский военный самолет, сообщили СМИ
Лента новостейМолния