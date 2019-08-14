Хабаровскому краю угрожает четвертая волна паводка

ХАБАРОВСК, 14 авг — РИА Новости. В Хабаровском крае ожидают четвертую волну паводка на Амуре из-за тайфунов, сообщил руководитель Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Вячеслав Паршин.

Он пояснил, что сейчас идет третья волна паводка.

"Уровень Амура до конца недели незначительно растет, на этом третью волну паводка можно было бы считать законченной, но нам грозит четвертая волна. Это связано с приближением и влиянием тайфунов "Лекима" и "Крос", — сказал Паршин.

По его словам, тайфун "Лекима" уже принес обильные осадки и наводнения в Китае, а 14 и 15 августа он вызовет дожди в бассейне китайского притока Амура — реки Сунгари, в Еврейской автономной области и на юге Хабаровского края. В следующие два дня еще более сильные дожди принесет тайфун "Крос". В целом с 14 по 17 августа в регионе может выпасть от 100 до 150 миллиметров осадков, что вызовет дождевой паводок.

"На следующей неделе, начиная с понедельника, уровни у Хабаровска продолжат расти и достигнут отметки от 630 до 680 сантиметров. Наиболее вероятный 630-640, но нельзя упускать вероятность 670-680 сантиметров", — сказал Паршин.

Из-за паводка в регионе ввели режим ЧС. Утром уровень Амура у Хабаровска составил 557 сантиметров, увеличившись за сутки на восемь сантиметров. Опасными для города считаются 600 сантиметров.