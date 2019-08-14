Исследование: российские мужчины хотят зарабатывать больше, чем женщины

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российские мужчины хотят зарабатывать на 41% больше, чем женщины, сообщили РИА Новости аналитики сервиса "Авито Работа" на основе данных за первую половину 2019 года.

"Превышение ожидаемых зарплат в мужских резюме над желаемым уровнем дохода в женских резюме – закономерность рынка труда. Она отмечена как в целом по России - разница составляет 41%, так и во всех 23 крупнейших городах: где разница - от 22% в Москве до 50% в Тюмени", - говорится в исследовании. Так, например, в женских резюме максимальный желаемый доход в сфере банковского дела и инвестиций на 8,5% ниже, чем желаемый доход у мужчин (36,6 тысячи рублей в месяц против 39,7 тысячи рублей), иллюстрируют аналитики.

Женщины охотнее всего идут в бухгалтерию, образовательную и научную деятельность, индустрию фитнеса и красоты, медицину и фармацевтику, а также на административную работу, добавляют в "Авито". Мужчин же в большей степени интересует автомобильный бизнес, транспорт, логистика, охрана, строительство, IT, интернет и телеком.

Среди отраслей, где оба пола проявляют себя одинаково активно, эксперты отметили туристический и ресторанный бизнес. "В группе профессий в отраслях маркетинга, PR и рекламы даже наметился легкий тренд в сторону большего числа соискателей-мужчин: в прошлом году им принадлежало 48,5% резюме, в этом – уже 50,4%. Такая же тенденция, но выраженная более явно, зафиксирована и в группе профессий, относящихся к государственной службе и некоммерческим организациям. В прошлом году у мужчин было 45,5% резюме, теперь – уже 51,6%", - рассказали в "Авито".

Исследование резюме также выявило две закономерности российского рынка труда. Большинство соискателей, размещающих объявления на площадке - это мужчины. Доля мужских резюме в России составляет почти 60%. Максимальный разрыв наблюдается в Омске (69,1% резюме опубликованы мужчинами), а минимальный – в Краснодаре (56,8%).