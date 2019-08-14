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РИА Новости

Разрыв между смертностью и рождаемостью в России продолжает расти

03:41 14.08.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЖенщина гуляет с детьми в парке
Женщина гуляет с детьми в парке
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Женщина гуляет с детьми в парке . Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Разрыв между смертностью и рождаемостью в РФ продолжает увеличиваться: за первые шесть месяцев 2019 года число умерших превысило количество родившихся на 27,6%, в то время как за аналогичный период прошлого года показатель составлял 21%, следует из данных Росстата.
За январь-июнь 2019 года в России родилось 719,65 тысячи детей, что на 63,1 тысячи меньше, чем в первом полугодии 2018 года, или на 8,1%. За этот же период умерло 918,5 тысячи человек, на 3% меньше соответствующего периода прошлого года.
Естественная убыль населения составила 198,85 тысячи человек, что на 34,66 тысячи больше, чем за первое полугодие предыдущего года.
При этом 16 регионов показали естественный прирост населения: Ненецкий автономный округ, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня, Тюменская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Республика Алтай, Тува, Бурятия, Якутия и Чукотский автономный округ и Москва.
При этом столица России показала самый большой прирост населения в абсолютном значении, за отчетный период он составил 6241 человек, что в 8,1 раза больше, чем за январь-июнь 2018 года.
Женщина с коляской в парке
8 июля, 16:00РИА Новости
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