Врачи рассказали, сколько меда можно съесть без вреда для здоровья

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Врачи, опрошенные РИА Новости, рассказали, сколько меда можно съесть без вреда для здоровья и как в целом следует относиться к этому продукту.

Сегодня отмечается Медовый спас — по традиции с 14 августа пасечники начинают собирать мед.

По мнению медиков, чтобы не навредить себе, следует съедать не более двух столовых ложек меда в день.

"Употреблять его лучше в первой половине дня и при этом вести активный образ жизни", — рассказал профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов.

Он отметил, что в меде есть антиоксиданты, которые препятствуют окислению клеток, витамины и фруктоза, служащие источником энергии.

Однако польза меда во много преувеличена, считает врач-диетолог, терапевт Елена Тихомирова. По ее словам, чтобы получить пользу, меда нужно съесть очень много, но из-за высокого содержания углеводов это продукт очень калорийный, поэтому употреблять его следует дозированно.

Эксперты сходятся во мнении: при выборе следует отдать предпочтение меду в сотах, так как это точно гарантирует его качество и натуральность.

А вот рекомендация пить чай с медом при простуде вряд ли ускорит выздоровление, ведь при растворении в горячей воде мед теряет полезные свойства, отметила Тихомирова.

"Это скорее утешение, которое пошло исторически: человек простужен, нужно его как-то подбодрить, порадовать, ему давали мед, который был единственным лакомством", — пояснила врач.

Противопоказаний для употребления меда не так уж много — это ожирение, так как продукт калорийный, и аллергия на цветы или пчелиный яд, уточнила диетолог.

Буеверов, в свою очередь, отметил, что сочетание меда и алкоголя опасно для здоровья. Медовуха, если употреблять ее в большом количестве, может привести к жировым изменениям печени, которые запускают процессы воспаления, а это чревато циррозом, отметил он.