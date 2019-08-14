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РИА Новости

Врачи рассказали, сколько меда можно съесть без вреда для здоровья

03:22 14.08.2019 (обновлено: 12:16 14.08.2019)
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© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкМедовые соты
Медовые соты
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Медовые соты. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Врачи, опрошенные РИА Новости, рассказали, сколько меда можно съесть без вреда для здоровья и как в целом следует относиться к этому продукту.
Сегодня отмечается Медовый спас — по традиции с 14 августа пасечники начинают собирать мед.
По мнению медиков, чтобы не навредить себе, следует съедать не более двух столовых ложек меда в день.

"Употреблять его лучше в первой половине дня и при этом вести активный образ жизни", — рассказал профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов.

Он отметил, что в меде есть антиоксиданты, которые препятствуют окислению клеток, витамины и фруктоза, служащие источником энергии.
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Однако польза меда во много преувеличена, считает врач-диетолог, терапевт Елена Тихомирова. По ее словам, чтобы получить пользу, меда нужно съесть очень много, но из-за высокого содержания углеводов это продукт очень калорийный, поэтому употреблять его следует дозированно.
Эксперты сходятся во мнении: при выборе следует отдать предпочтение меду в сотах, так как это точно гарантирует его качество и натуральность.
А вот рекомендация пить чай с медом при простуде вряд ли ускорит выздоровление, ведь при растворении в горячей воде мед теряет полезные свойства, отметила Тихомирова.

"Это скорее утешение, которое пошло исторически: человек простужен, нужно его как-то подбодрить, порадовать, ему давали мед, который был единственным лакомством", — пояснила врач.

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Противопоказаний для употребления меда не так уж много — это ожирение, так как продукт калорийный, и аллергия на цветы или пчелиный яд, уточнила диетолог.
Буеверов, в свою очередь, отметил, что сочетание меда и алкоголя опасно для здоровья. Медовуха, если употреблять ее в большом количестве, может привести к жировым изменениям печени, которые запускают процессы воспаления, а это чревато циррозом, отметил он.
"Все дело, конечно, в регулярности и объеме. Если человек выпил бокал в месяц, то ничего с ним не будет, а если употреблять регулярно, то это существенно увеличивает риск изменений в печени, вплоть до цирроза", — пояснил врач.
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РоссияОбщество
Популярные комментарии
Какой-то сговор диетологов, все продукты, которые тысячелетиями считались полезными для здоровья, в одночасье оказались вредными, если проследить последние публикации, то вообще ничего есть нельзя, из того что привыкли — натуральные соки вредно, хлеб вредно, молоко вредно, вот нате вам, теперь и мёд — больше двух ложек вредно. Короче, жуете сушёные мюсли и запивайте дистиллированной водой (родниковой нельзя — вредно), тогда диетологи обещают вам сто лет здоровья.
14 августа, 09:14
Себекхотеп III
3730002
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