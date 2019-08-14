Число теплых дней в Антарктиде может вырасти вдвое, считает эксперт

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Количество дней с температурой выше нуля может вырасти с 25-80 в настоящее время до 35-130 в ближайшие годы в связи с изменением климата, сообщила РИА Новости представитель России в Коалиции по сохранению Антарктики и Южного океана (ASOC) Елена Жаркова.
"В случае потепления на один градус произойдет 50-150% рост количества дней в году с температурой выше 0 градусов, то есть с 25-80 дней в году в северной части Антарктического полуострова до 35-130 дней. В то время как рост количества атмосферных осадков составит 10-20% с учащением случаев выпадения предельного количества осадков", - пояснила Жаркова.
Она также отметила, что климат в Антарктиде отличался изменчивостью и до начала глобального потепления, а теперь ситуация усугубится.
"Наибольшее изменение в циркуляции воздуха, которая воздействует на климат Антарктиды, возникло за счет ослабления западных ветров в зоне Южного полюса в летнее время. В свою очередь это произошло из-за восстановления озонового слоя. Повышение уровня стоков поверхностных вод (от дождей, таяния снега и льда), равно как и таяние любых тонких слоев отложений, могут значительно изменить геотехнические характеристики свободной ото льда суши, пусть даже и на ограниченные периоды года", - добавила эксперт.
Как уточнила Жаркова, около 2% площади Антарктиды оттаивает летом, которое наступает, когда в Северном полушарии зима.
По мнению ученых, которое приводит эксперт, ускорится отступление морских границ ледников, что приведет к увеличению образования айсбергов.
"Продолжатся уже ранее отмеченные смещения распространения морских обитателей на юг. Свободная ото льда суша расширится, что обеспечит новую среду обитания для местных и неместных видов растений, каждому из которых, по всей видимости, потепление будет выгодно", - добавила Жаркова.
Эксперт добавила, что сохранить окружающую среду Антарктиды и Южного моря позволит создание сети морских заповедных территорий.
9 августа, 15:32РИА НовостиУченые нашли межзвездную пыль в снегах Антарктиды