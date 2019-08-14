Число теплых дней в Антарктиде может вырасти вдвое, считает эксперт

"Наибольшее изменение в циркуляции воздуха, которая воздействует на климат Антарктиды, возникло за счет ослабления западных ветров в зоне Южного полюса в летнее время. В свою очередь это произошло из-за восстановления озонового слоя. Повышение уровня стоков поверхностных вод (от дождей, таяния снега и льда), равно как и таяние любых тонких слоев отложений, могут значительно изменить геотехнические характеристики свободной ото льда суши, пусть даже и на ограниченные периоды года", - добавила эксперт.