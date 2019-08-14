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РИА Новости

Россияне стали меньше жениться и реже разводиться

03:35 14.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкСвадьба
Свадьба
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Свадьба. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Число регистраций браков в России за первые шесть месяцев этого года снизилось к аналогичному периоду 2018 года на 46 тысяч записей, а разводов – на 64,4 тысячи, сообщает Росстат.
За первые шесть месяцев этого года в России было заключено 333,1 тысячи браков, что на 12,6% меньше аналогичного периода прошлого года.
В то же время, по данным Росстата, существенно снизилось и число разводов - их за январь-июнь этого года стало меньше на 21,8% - 231 тысяча записей.
При этом лидерами по росту числа свадеб стали два региона - Тува и Ингушетия, где количество молодоженов увеличилось на 2,7% и 2,6%, соответственно. Регионами, где количество регистраций браков сократилось больше всего, стали Чукотка - на 23%, Адыгея и Костромская область - на 20,6%.
Самый большой рост по числу разводов показали Карелия, Ненецкий автономный округ и Удмуртия - 7,7%, 3,6% и 0,6%, соответственно. Наибольшее падение по количеству разводов Росстат зафиксировал на Чукотке, в Магаданской, Псковской и Саратовской областях - на 33,9%, 32,7% и по 32,6%, соответственно.
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