Россияне стали меньше жениться и реже разводиться

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Число регистраций браков в России за первые шесть месяцев этого года снизилось к аналогичному периоду 2018 года на 46 тысяч записей, а разводов – на 64,4 тысячи, сообщает Росстат.

За первые шесть месяцев этого года в России было заключено 333,1 тысячи браков, что на 12,6% меньше аналогичного периода прошлого года.

В то же время, по данным Росстата, существенно снизилось и число разводов - их за январь-июнь этого года стало меньше на 21,8% - 231 тысяча записей.

При этом лидерами по росту числа свадеб стали два региона - Тува и Ингушетия, где количество молодоженов увеличилось на 2,7% и 2,6%, соответственно. Регионами, где количество регистраций браков сократилось больше всего, стали Чукотка - на 23%, Адыгея и Костромская область - на 20,6%.