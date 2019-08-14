Создающий еду из воздуха стартап хочет предложить продукцию Роскосмосу

"К нашему изобретению проявили интерес многие космические агентства мира, из Китая, например. И мы хотим сотрудничать с одной стороны. В том числе с Роскосмосом и НАСА. Но с другой стороны, наша компания работает с бизнес-инкубаторе Европейского космического агентства и мы получаем от них гранты. Поэтому не можем откликнуться на все просьбы о сотрудничестве с другими агентствами", - отметил Вайникка.