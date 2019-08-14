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РИА Новости

Создающий еду из воздуха стартап хочет предложить продукцию Роскосмосу

03:14 14.08.2019
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© Фото : Роскосмос/Олег АртемьевЗавтрак-Обед на МКС
Завтрак-Обед на МКС
© Фото : Роскосмос/Олег Артемьев
Завтрак-Обед на МКС. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 14 авг - РИА Новости. Финский стартап Solar Foods, производящий белок из воды, воздуха и электричества хотел бы предложить свою продукцию "Роскосмосу", но пока это сделать сложно, рассказал РИА Новости директор и сооснователь компании Паси Вайникка.
Ранее сообщалось, что исследователи из технологического университета в финском городе Лаппеенранта провели эксперимент по созданию белка из воздуха. Несмотря на амбициозность проекта, образцы белка уже получены. Созданный стартап Solar Foods начнет его изготовление в промышленных масштабах ориентировочно через три года.
"К нашему изобретению проявили интерес многие космические агентства мира, из Китая, например. И мы хотим сотрудничать с одной стороны. В том числе с Роскосмосом и НАСА. Но с другой стороны, наша компания работает с бизнес-инкубаторе Европейского космического агентства и мы получаем от них гранты. Поэтому не можем откликнуться на все просьбы о сотрудничестве с другими агентствами", - отметил Вайникка.
В компании отметили, что готовы изготовить любой объем белка, вопрос только во вкусовых пристрастиях.
"Мы можем обеспечить необходимое количество белка. Один из главных вопросов психологический: в какой степени пища в космосе должна напоминать о Земле и каковы личные предпочтения космонавтов", - отметил директор стартапа.
В октябре 2018 года Solar Foods, вошла в программу бизнес-инкубатора Европейского космического агентства (ESA). Целью данного сотрудничества является разработка системы для производства белков для космических полетов на Марс. Ученые предполагают, что все ингредиенты, используемые в изобретении Solar Foods должны быть на Марсе.
Бизнес-инкубатор Европейского космического агентства работает в Финляндии с 2017 года.
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