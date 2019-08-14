Дым от лесных пожаров в Сибири пересечет океан и накроет север Гренландии

В понедельник Авиалесоохрана сообщала, что в России действуют 202 лесных пожара на площади 283,2 тысяч гектаров, которые активно тушат, из них 146,7 тысячи в Иркутской области и 126,1 тысячи в Красноярском крае. Кроме того, лесные пожары действуют на более чем 2,5 миллионах гектаров леса на удаленных территориях.