Дым от лесных пожаров в Сибири пересечет океан и накроет север Гренландии

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Дым от лесных пожаров Сибири пересечет океан и накроет север Гренландии и будет двигаться в сторону Аляски, прогнозирует Европейская программа наблюдений ЕС Copernicus (CAMS).
В понедельник Авиалесоохрана сообщала, что в России действуют 202 лесных пожара на площади 283,2 тысяч гектаров, которые активно тушат, из них 146,7 тысячи в Иркутской области и 126,1 тысячи в Красноярском крае. Кроме того, лесные пожары действуют на более чем 2,5 миллионах гектаров леса на удаленных территориях.
На прогнозной карте, представленной на сайте Copernicus, видно, как смог от лесных пожаров в Сибири преодолевает океан, "задевает" север Гренландии, а затем уходит в сторону Аляски.