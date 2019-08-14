Врачи оценили идею четырехдневной рабочей недели

"В очень редких случаях люди начинают заниматься саморазвитием, в том числе спортом, если у них появляется свободное время. Девяносто пять процентов будут посвящать себя безделью. Поэтому увеличится и число людей с ожирением", — полагает врач-терапевт Елена Тихомирова.
"По моему опыту, количество людей, заболевших гриппом в больших организациях, и тех, кто сидит дома, одинаковое, потому что гриппом заражаются в первую очередь в непроветриваемых помещениях: метро, автобусах, маршрутках. А если человек не работает, он все равно куда-то выходит", — пояснила Тихомирова.
"Представьте себе ситуацию: у вас появился лишний выходной и у вашего мужа — если вы любите друг друга, для вас это повод провести время вместе, сходить куда-то, семья счастлива, а если отношения плохие, то это лишний день для раздражения", — пояснил Пережогин.