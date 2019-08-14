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РИА Новости

Более 40 населенных пунктов могут попасть в зону паводка в Хабаровском крае

03:06 14.08.2019
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© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краюПаводок в Хабаровском крае
Паводок в Хабаровском крае
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
ХАБАРОВСК, 14 авг - РИА Новости. Более 40 населенных пунктов в Хабаровском крае, в том числе столица региона, могут попасть в зону паводка, сообщил в среду начальник регионального главка МЧС России Олег Волынкин.
"Исходя из расчета подъема воды у Хабаровска до 680 сантиметров и превышения опасного уровня на 80 сантиметров, у Хабаровска прогнозируется подтопление 39 жилых домов с населением 122 человека... При смещении паводка ниже по течению реки Амур подтоплению подвергнутся территории 43 населенных пункта в четырех муниципальных районах края. Попасть под подтопление дополнительно могут 470 жилых домов с населением 1,7 тысячи человек", - сказал он на совещании с главой МЧС России в Хабаровске.
По словам Волынкина, в зону подтопления в черте Хабаровска также попадают более 3,7 тысячи дачных участков. Он отметил, что своевременная подготовка позволит обеспечить безопасность людей при паводке.
По данным Дальневосточного управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в среду утром уровень Амура у Хабаровска составил 557 сантиметров, увеличившись за сутки на восемь сантиметров. Рост уровня продолжится на 10-20 сантиметров в сутки. Опасным уровнем для города считается 600 сантиметров.
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