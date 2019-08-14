Более 40 населенных пунктов могут попасть в зону паводка в Хабаровском крае

"Исходя из расчета подъема воды у Хабаровска до 680 сантиметров и превышения опасного уровня на 80 сантиметров, у Хабаровска прогнозируется подтопление 39 жилых домов с населением 122 человека... При смещении паводка ниже по течению реки Амур подтоплению подвергнутся территории 43 населенных пункта в четырех муниципальных районах края. Попасть под подтопление дополнительно могут 470 жилых домов с населением 1,7 тысячи человек", - сказал он на совещании с главой МЧС России в Хабаровске.