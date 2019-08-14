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РИА Новости

Суд выписал ордер, позволяющий выгнать демонстрантов из аэропорта Гонконга

03:01 14.08.2019
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© REUTERS / Thomas PeterАкция протеста против законопроекта об экстрадиции в международном аэропорту Гонконга
Акция протеста против законопроекта об экстрадиции в международном аэропорту Гонконга
© REUTERS / Thomas Peter
ПЕКИН, 14 авг - РИА Новости. Суд выдал администрации международного аэропорта Гонконга судебный запрет против демонстрантов, оккупировавших здание транспортного хаба, что позволит их выгнать из терминалов, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на источник.
"Источник подтвердил, что власти аэропорта в лице старшего юриста Бенджамина Юя получили запрещающий ордер от судьи во вторник ночью", - пишет издание.
Газета отмечает, что на данный момент пока неизвестно, каким образом демонстрантов будут выводить из здания, однако технически судебный запрет вступает у силу после того, как будет вывешен в публичном месте а аэропорту.
Ранее полиция сообщила, что задержала пять человек за хранение оружия и нападение на полицейских после акции протеста в аэропорту в ночь на среду.
Во вторник администрация аэропорта снова вынужденно отменила все вылеты после того, как демонстранты оккупировали зал вылетов. Ночью между полиций и протестующими произошли столкновения, полиция применила перцовый газ для разгона толпы возле аэропорта.
Акция протеста в аэропорту Гонконга
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