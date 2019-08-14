Тбилиси занизил ущерб от потери российских туристов, заявила Бурджанадзе

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Грузинские власти более чем в десять раз занижают данные о финансовых потерях из-за падения туристического потока из России, заявила бывший спикер парламента республики, лидер оппозиционного "Демократического движения" Нино Бурджанадзе в эфире Грузинские власти более чем в десять раз занижают данные о финансовых потерях из-за падения туристического потока из России, заявила бывший спикер парламента республики, лидер оппозиционного "Демократического движения" Нино Бурджанадзе в эфире НСН

Ранее премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что туристический бизнес в июле потерял до 60 миллионов долларов. Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко назвал такую оценку "более чем точной".

"Шестьдесят миллионов, с моей точки зрения, это очень уменьшенная цифра. Все эксперты говорили об ущербе в десять раз больше, примерно в 700 миллионов", — заявила Бурджанадзе.

По ее словам, об этом свидетельствует сильное падение курса лари, когда он дошел практически до отметки 1:3 к доллару.

Протесты в Тбилиси

Антиправительственные и антироссийские акции начались в столице Грузии 20 июня. Поводом стало участие российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, а особое возмущение вызвало то, что председатель организации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. Хотя, как рассказывал сам Гаврилов, туда его посадила принимающая сторона в соответствии с протоколом мероприятия.

На этом фоне Владимир Путин подписал постановление, запрещающее российским авиакомпаниям полеты в Грузию с 8 июля, а Минтранс запретил полеты грузинских перевозчиков в Россию. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Москва задумается об отмене запрета, когда Грузия вернется в "нерусофобское русло".