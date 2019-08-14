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РИА Новости
Туризм

Тбилиси занизил ущерб от потери российских туристов, заявила Бурджанадзе

02:58 14.08.2019 (обновлено: 09:08 14.08.2019)
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© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
© Sputnik / Александр Имедашвили
Перейти в фотобанк
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Грузинские власти более чем в десять раз занижают данные о финансовых потерях из-за падения туристического потока из России, заявила бывший спикер парламента республики, лидер оппозиционного "Демократического движения" Нино Бурджанадзе в эфире НСН .
Ранее премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что туристический бизнес в июле потерял до 60 миллионов долларов. Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко назвал такую оценку "более чем точной".
"Шестьдесят миллионов, с моей точки зрения, это очень уменьшенная цифра. Все эксперты говорили об ущербе в десять раз больше, примерно в 700 миллионов", — заявила Бурджанадзе.
По ее словам, об этом свидетельствует сильное падение курса лари, когда он дошел практически до отметки 1:3 к доллару.
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12 августа, 15:30Сказано в эфире - Радио Sputnik
Грузия потеряла на туристах из России немалые деньги. И продолжает терятьВ Грузии названа сумма потерь от сокращения числа туристов из России. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в эфире радио Sputnik посмотрел на ситуацию с другой стороны.

Протесты в Тбилиси

Антиправительственные и антироссийские акции начались в столице Грузии 20 июня. Поводом стало участие российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, а особое возмущение вызвало то, что председатель организации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. Хотя, как рассказывал сам Гаврилов, туда его посадила принимающая сторона в соответствии с протоколом мероприятия.
На этом фоне Владимир Путин подписал постановление, запрещающее российским авиакомпаниям полеты в Грузию с 8 июля, а Минтранс запретил полеты грузинских перевозчиков в Россию. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Москва задумается об отмене запрета, когда Грузия вернется в "нерусофобское русло".
По данным грузинской статистики, в прошлом году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Вчера, 08:00РИА Новости
"Мы покроем ущерб. Арабы богаче россиян". Грузия мечтает и считает убытки
59092681016
Обсудить 19
ТуризмМамука БахтадзеНино БурджанадзеРоссияГрузияВ мире
Популярные комментарии
Русофобия-это самый дорогой товар в Мире. Русофобы обязаны страдать и в этом Путин прав))
14 августа, 06:50
АБАнти БОТ
7021002
Лечить русофобию как то надо и прививать любовь к России тоже нужно.
14 августа, 03:40
mmidas67
5260001
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