Украинский журналист пожаловался на хорошее отношение грузин к россиянам

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Украинский журналист Кирилл Сазонов на своей странице в Украинский журналист Кирилл Сазонов на своей странице в Facebook пожаловался на хорошее отношение к россиянам в Грузии.

"Отношение к русским – лояльное. Я не могу понять почему?! Как мне заявил таксист – зря (президент Грузии Михаил) Саакашвили начал войну (грузино-осетинский конфликт 2008 года – прим. ред.)", - написал Сазонов.

Журналист отметил, что “в годовщину начала войны русские приезжают на пляж, их кормят в кафе и никто не гоняет”. Подобное положение вещей Сазонов назвал “необъяснимым феноменом”.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона, а позднее признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии.

С 8 июля Россия прервала авиасообщение с Грузией, поводом для введения запрета стали антироссийские демонстрации, захлестнувшие Тбилиси 20 июня. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.