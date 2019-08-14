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РИА Новости

Украинский журналист пожаловался на хорошее отношение грузин к россиянам

02:36 14.08.2019 (обновлено: 02:44 14.08.2019)
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© SputnikТуристы фотографируют посёлок городского типа Степанцминда (Казбеги) в Грузии
Туристы фотографируют посёлок городского типа Степанцминда (Казбеги) в Грузии
© Sputnik
Туристы фотографируют посёлок городского типа Степанцминда (Казбеги) в Грузии. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Украинский журналист Кирилл Сазонов на своей странице в Facebook пожаловался на хорошее отношение к россиянам в Грузии.
"Отношение к русским – лояльное. Я не могу понять почему?! Как мне заявил таксист – зря (президент Грузии Михаил) Саакашвили начал войну (грузино-осетинский конфликт 2008 года – прим. ред.)", - написал Сазонов.
Журналист отметил, что “в годовщину начала войны русские приезжают на пляж, их кормят в кафе и никто не гоняет”. Подобное положение вещей Сазонов назвал “необъяснимым феноменом”.
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13 августа, 08:09Сказано в эфире - Радио Sputnik
"Большой удар". Грузия подсчитывает ущерб в турсекторе страныТуроператоры заявили о "большом ударе" по бюджету Грузии из-за России. Но ситуация скоро может измениться, считает политолог Евгений Бень. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона, а позднее признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии.
С 8 июля Россия прервала авиасообщение с Грузией, поводом для введения запрета стали антироссийские демонстрации, захлестнувшие Тбилиси 20 июня. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал приостановку полетов временной мерой и заявил, что авиасообщение будет восстановлено, "когда малейшая угроза, проистекающая из русофобских проявлений, исчезнет".
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РоссияГрузияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
НА Украине новы тип менингита - хохляция головного мозга. Внешние проявления - ненависть ко всему РУССКОМУ.
14 августа, 05:33
eeea-tlt
3020000
Вроде русский по фамилии, а в мозгу бацилла русофобства уже отложила яйца. Ну как ты не можешь понять, украинский журналист, что война с Россией только у тебя в мозгу и у твоих приспешников. С остальными мы неплохо ладим.
14 августа, 04:29
InGood FitRu
2410000
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