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РИА Новости

Глава МЧС назвал основную задачу при прохождении паводка на Амуре

02:22 14.08.2019
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© Фото : МЧС России по Хабаровскому краюПаводок в Хабаровском крае
Паводок в Хабаровском крае
© Фото : МЧС России по Хабаровскому краю
Паводок в Хабаровском крае. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 14 авг – РИА Новости. Главная задача экстренных служб при прохождении паводка на Амуре – не допустить гибели людей, заявил глава МЧС РФ Евгений Зиничев.
"Основная задача такая – не допустить гибели людей. Я считаю, это основная задача", - сказал Зиничев на совещании по поводу прохождения паводка на Амуре.
Он отметил, что у соответствующих служб был месяц, чтобы принять превентивные меры и сейчас должна быть уверенность, что этих мер достаточно.
"Впереди учебный год и выборы, поэтому особый контроль на подготовку образовательных учреждений. Обеспечить надлежащие условия для проведения единого дня голосования в пострадавших районах", - поручил глава МЧС.
Зиничев также призвал усилить мониторинг ситуации с паводком и оперативно доводить информацию до населения и органов власти.
В Хабаровском крае из-за паводка на Амуре введен режим ЧС. Вода заходит и во дворы краевой столицы. Подтоплены около 1,3 тысячи дач на островах у Хабаровска. На утро 13 августа уровень воды у краевой столицы был на отметке 558 сантиметров (+9 сантиметров за сутки) при опасном явлении в 600. В течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 10-20 сантиметров.
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