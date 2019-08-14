В России ликвидировали 53 лесных пожара за сутки

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Более 50 лесных пожаров на площади свыше 60 тысяч гектаров удалось потушить в России за прошедшие сутки, сообщает ФБУ "Авиалесоохрана".

Днем ранее "Авиалесоохрана" информировала о ликвидации 53 лесных пожаров за сутки на площади 5 717 гектаров.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 13 августа, в России ликвидировано 53 лесных пожара на площади 61 211 гектаров", - говорится в сообщении.

По данным "Авиалесоохраны", на 13 августа в России действовало 173 лесных пожара на площади 256 836 гектаров, которые активно тушили. Это на 26 331 гектар меньше, чем днем ранее.

Наибольшая площадь пожаров, которые активно тушили, фиксируется в Красноярском крае (132 605 гектаров) и в Иркутской области (112 571 гектар).