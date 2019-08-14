Ипотечный долг США превысил рекорд времен финансового кризиса 2008 года

По данным регулятора, во втором квартале 2019-го долг Вашингтона вырос на 162 миллиарда долларов и достиг 9,4 триллиона.

При этом ипотечные кредиты — главная составляющая внутреннего долга США. Ипотечное кредитование во втором квартале выросло на 130 миллиардов долларов и достигло 474 миллиардов, превысив все показатели с 2017 года.