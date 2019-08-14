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РИА Новости

Ипотечный долг США превысил рекорд времен финансового кризиса 2008 года

02:00 14.08.2019 (обновлено: 09:12 14.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1 доллар США
Банкноты номиналом 1 доллар США
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Ипотечный долг США побил рекорд 2008 года, когда начался финансовый кризис, сообщает Федеральный резервный банк Нью-Йорка.
По данным регулятора, во втором квартале 2019-го долг Вашингтона вырос на 162 миллиарда долларов и достиг 9,4 триллиона.
При этом ипотечные кредиты — главная составляющая внутреннего долга США. Ипотечное кредитование во втором квартале выросло на 130 миллиардов долларов и достигло 474 миллиардов, превысив все показатели с 2017 года.
Однако, как пишет газета Wall Street Journal, ипотечный долг 2019 года отличается от долга 2008 года, так как в стране ужесточились условия кредитования, а неуплаты по долгу стали реже.
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
12 августа, 08:00РИА Новости
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