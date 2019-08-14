Снайпер "Азова" подорвался в Донбассе

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Снайпер полка "Азов" Роман Романенко погиб в Донбассе, подорвавшись на фугасе. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба подразделения.
Как утверждают в полку, Романенко, носивший позывной "Бич", был "профессиональным снайпером", неоднократно отмечен знаками отличий и представлен к ордену "За мужество" III степени.
По данным Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики, 10 августа группа украинских силовиков подорвалась во время минирования участка у линии соприкосновения в районе поселка Рассадки. Как заявили в Луганске, Киев попросил обеспечить условия для эвакуации тел двух погибших военнослужащих ВСУ.
Позже в Народной милиции ЛНР сообщили, что передали останки Романа Романенко представителям гуманитарного проекта "Эвакуация 200" при украинском Министерстве обороны. При этом, как заявили в ЛНР, силовики открыли огонь по ополченцам, которые эвакуировали тело погибшего.
В Народной милиции также рассказали, что украинское командование направило к линии разграничения снайперов, разрешив им в нарушение перемирия стрелять по ополченцам и мирным жителям.
Перемирие в Донбассе вступило в силу с полуночи 21 июля, но не продержалось и суток. В последние дни и в ЛНР, и в ДНР заявляют о значительном усилении напряженности на всей линии соприкосновения в зоне конфликта.
Полк "Азов" — добровольческое подразделение в составе Национальной гвардии Украины. Это ультраправая группировка, известная неонацистской и языческой идеологией. На многих лидеров и рядовых бойцов "Азова" в России заведены уголовные дела.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru