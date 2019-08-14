Снайпер "Азова" подорвался в Донбассе

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Снайпер полка "Азов" Роман Романенко погиб в Донбассе, подорвавшись на фугасе. Соответствующее сообщение распространила Снайпер полка "Азов" Роман Романенко погиб в Донбассе, подорвавшись на фугасе. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба подразделения

Как утверждают в полку, Романенко, носивший позывной "Бич", был "профессиональным снайпером", неоднократно отмечен знаками отличий и представлен к ордену "За мужество" III степени.

По данным Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики, 10 августа группа украинских силовиков подорвалась во время минирования участка у линии соприкосновения в районе поселка Рассадки. Как заявили в Луганске, Киев попросил обеспечить условия для эвакуации тел двух погибших военнослужащих ВСУ.

Позже в Народной милиции ЛНР сообщили, что передали останки Романа Романенко представителям гуманитарного проекта "Эвакуация 200" при украинском Министерстве обороны. При этом, как заявили в ЛНР, силовики открыли огонь по ополченцам, которые эвакуировали тело погибшего.

В Народной милиции также рассказали, что украинское командование направило к линии разграничения снайперов, разрешив им в нарушение перемирия стрелять по ополченцам и мирным жителям.

Перемирие в Донбассе вступило в силу с полуночи 21 июля, но не продержалось и суток. В последние дни и в ЛНР, и в ДНР заявляют о значительном усилении напряженности на всей линии соприкосновения в зоне конфликта.