Музыканту Дельфину стало плохо во время записи песни

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Поэт и музыкант Андрей Лысиков, известный под псевдонимом Дельфин, почувствовал недомогание во время работы в студии звукозаписи, об этом сообщает "Пятый канал".
Экс-солист группы "Мальчишник" начал терять сознание, после чего ему была вызвана скорая помощь.
Позднее менеджер музыканта Владимир Тепляков заявил, что состояние Дельфина уже нормализовалось.
"Сейчас уже все хорошо, повода для беспокойства нет. Андрей продолжает работать, записывает новые пластинки", — отметил представитель певца. По его словам, артисты — тоже люди, и "всегда что-то может произойти".
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