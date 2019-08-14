Музыканту Дельфину стало плохо во время записи песни

Экс-солист группы "Мальчишник" начал терять сознание, после чего ему была вызвана скорая помощь.

"Сейчас уже все хорошо, повода для беспокойства нет. Андрей продолжает работать, записывает новые пластинки", — отметил представитель певца. По его словам, артисты — тоже люди, и "всегда что-то может произойти".