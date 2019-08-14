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РИА Новости

В Гонконге задержали пять человек за нападение на полицейских

01:09 14.08.2019
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© REUTERS / Eloisa LopezУчастники протеста в Гонконге
Участники протеста в Гонконге
© REUTERS / Eloisa Lopez
Участники протеста в Гонконге
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Полиция Гонконга задержала пять человек за хранение оружия и нападение на сотрудников полиции после акции протеста в аэропорту в ночь на среду.
По данным, опубликованным на сайте полиции, протестующие незаконно организовали митинг в международном аэропорту Гонконга, при этом напали двух человек, в том числе журналиста. Оба пострадавших были госпитализированы. Кроме того, в ходе инцидента пострадали два сотрудника полиции, они также проходят лечение.
"По этому делу полиция задержала пять человек за нарушения, включающие участие в несанкционированном митинге, хранение оружия, нападение на сотрудников полиции и нарушение правопорядка", - говорится в сообщении полиции.
Отмечается, что по делу ведется расследование.
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Масштабные протесты в Гонконге начались в июне из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Первоначально они были мирными, однако с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными, уже пострадали десятки человек.
Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм завила во вторник, что насильственные действия демонстрантов толкают город в точку невозврата и делают его опасным местом.
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