В Сан-Франциско отменили концерт Доминго после обвинений в домогательствах

ВАШИНГТОН, 14 авг – РИА Новости. Опера Сан-Франциско вслед за симфоническим оркестром Филадельфии отменила концерт 6 октября с участием испанского оперного певца Пласидо Доминго, которого несколько женщин обвинили в сексуальных домогательствах, сообщается на сайте Оперы.

Ранее восемь певиц и одна танцовщица сообщили агентству Ассошиэйтед Пресс , что они подвергались сексуальным домогательствам со стороны Доминго в разное время с 1980-х годов.

"Решение отменить концерт было принято после недавних сообщений в новостях о многочисленных заявлениях о сексуальном домогательстве. Хотя предполагаемые инциденты произошли не в Опере Сан-Франциско, компания не может допустить артиста на сцену дома оперы военного мемориала", - сказано в сообщении.

Купившим билеты предлагается выбрать другое выступление, вернуть деньги или пожертвовать их опере.

Сам 78-летний Доминго отрицает все обвинения. В Опере Лос-Анджелеса, где певец работает более 30 лет, обещали привлечь независимого юриста для проверки заявлений о домогательствах.

После появления этой информации симфонический оркестр Филадельфии отменил участие Доминго в премьерном концерте сезона 18 сентября.