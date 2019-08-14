Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-14T00:36Z
https://ria.ru/20190814/1557472970.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155743/67/1557436775_0:0:2126:1196_1036x0_80_0_0_21f01001cd4fa1a03e6ab6372efc9d67.jpg
РИА Новости
Культура

В Сан-Франциско отменили концерт Доминго после обвинений в домогательствах

00:36 14.08.2019
133
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкИспанский оперный певец Пласидо Доминго
Испанский оперный певец Пласидо Доминго
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Испанский оперный певец Пласидо Доминго. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 авг – РИА Новости. Опера Сан-Франциско вслед за симфоническим оркестром Филадельфии отменила концерт 6 октября с участием испанского оперного певца Пласидо Доминго, которого несколько женщин обвинили в сексуальных домогательствах, сообщается на сайте Оперы.
Ранее восемь певиц и одна танцовщица сообщили агентству Ассошиэйтед Пресс, что они подвергались сексуальным домогательствам со стороны Доминго в разное время с 1980-х годов.
"Решение отменить концерт было принято после недавних сообщений в новостях о многочисленных заявлениях о сексуальном домогательстве. Хотя предполагаемые инциденты произошли не в Опере Сан-Франциско, компания не может допустить артиста на сцену дома оперы военного мемориала", - сказано в сообщении.
Концерт испанского оперного певца Пласидо Доминго в Москве
Вчера, 12:09Радио
"Преследовал женщин". Оперного певца Пласидо Доминго обвинили в харассменте
Купившим билеты предлагается выбрать другое выступление, вернуть деньги или пожертвовать их опере.
Сам 78-летний Доминго отрицает все обвинения. В Опере Лос-Анджелеса, где певец работает более 30 лет, обещали привлечь независимого юриста для проверки заявлений о домогательствах.
После появления этой информации симфонический оркестр Филадельфии отменил участие Доминго в премьерном концерте сезона 18 сентября.
В последние два года обвинения в домогательстве прозвучали в адрес множества актеров, политиков, журналистов и других известных лиц. В Голливуде скандал фактически поставил крест на карьере актера Кевина Спейси и продюсера Харви Вайнштейна. Также среди голливудских актеров стали популярны движения против сексуального насилия, такие как Me too и Time's up.
Певица Кэти Перри
Вчера, 18:37РИА Новости
Актер обвинил Кэти Перри в сексуальных домогательствах
040121
Обсудить 1
КультураПласидо ДомингоСан-ФранцискоСША
Рекомендуем
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Российский дипломат резко ответил на заявления британцев в ООН о крымчанах
РИА
Новости
Линии электропередач
"Укрэнерго" назвала строительство энергомоста "Украина-ЕС" нецелесообразным
Полиция на месте преступления
В Калифорнии в перестрелке погиб полицейский
Президент США Дональд Трамп садится перед визитом на базу Эндрюс в штате Мэриленд. 17 июля 2019
Эксперты в США прокомментировали слова Трампа о ракете с ядерным двигателем
Лента
новостей
Президент Молдавии Игорь Додон
Додон: Штайнмайер заявил о важности восстановления отношений Молдавии и РФ
Молоток судьи
В Таджикистане организатору бунта в колонии дали пожизненное заключение
Президент РФ В. Путин посетил открытие фестиваля Опера в Херсонесе
Путин посмотрел балет "Спартак" в Херсонесе
Минск. Во время встречи контактной группы по Украине
В ЛНР прокомментировали отставку Безсмертного
Сотрудники службы безопасности Индии на улице в городе Джамму
Пакистан запросил срочное заседание Совбеза ООН из-за действий Индии
Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Лев Хасис
Зампред Сбербанка объяснил разницу в ставках кредитов в России и Чехии
Выступление группы BTS
Солисты BTS решили уйти в долгосрочный отпуск
Владимир Жириновский
Жириновский предложил сбивать самолеты, подлетающие к бортам первых лиц
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин прокомментировал указ Зеленского о гражданстве для россиян
Жители города и туристы на одной из улиц Сигнахи в Грузии
Туроператоры заявили о "большом ударе" по бюджету Грузии из-за России
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 5 августа 2019
Песков рассказал об отношении Путина к Зеленскому
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:50СМИ: США поставили под вопрос продление СНВ-3 из-за разработки "Авангарда"
00:36В Сан-Франциско отменили концерт Доминго после обвинений в домогательствах
00:14"Укрэнерго" назвала строительство энергомоста "Украина-ЕС" нецелесообразным
00:10Додон: Штайнмайер заявил о важности восстановления отношений Молдавии и РФ
23:52В Таджикистане организатору бунта в колонии дали пожизненное заключение
23:52Китайский лайнер вернулся в Нью-Йорк из-за отвалившейся при взлете детали
23:50Пакистан запросил срочное заседание Совбеза ООН из-за действий Индии
23:48В Калифорнии в перестрелке погиб полицейский
23:46Российский дипломат резко ответил на заявления британцев в ООН о крымчанах
23:43В ЛНР прокомментировали отставку Безсмертного
23:27Путин посмотрел балет "Спартак" в Херсонесе
23:19Эксперты в США прокомментировали слова Трампа о ракете с ядерным двигателем
23:07Путин посетил Академию хореографии Севастополя
23:07ЦИК отложил заседание научно-экспертного совета
22:41Минюст США сменил руководство тюрьмы, где покончил с собой финансист Эпстин
22:23Число погибших в ДТП на Кубани возросло до пяти человек
22:15Солисты BTS решили уйти в долгосрочный отпуск
22:13Жириновский предложил сбивать самолеты, подлетающие к бортам первых лиц
22:12Аксенов обновил рекорд по длительности совещания по проблемам района Крыма
22:12Путин приехал на открытие фестиваля оперы и балета в Херсонесе
Лента новостейМолния