"Укрэнерго" назвала строительство энергомоста "Украина-ЕС" нецелесообразным

"Сегодня сложилась ситуация, при которой расширение "острова Бурштынской ТЭС" за счет строительства энергомоста "Украина - ЕС" является нецелесообразным как с экономической точки зрения, так и в контексте интеграции энергосистемы Украины в сеть континентальной Европы (ENTSO-E)", - сообщила пресс-служба компании.

"В то же время даже успешная реализация проекта строительства энергомоста "Украина - ЕС" оставит изолированным энергетический рынок Украины от европейского рынка электрической энергии и не обеспечит условий для конкуренции на внутреннем рынке. Ведь по его итогам откроется только одна возможность - экспорт электроэнергии из единого блока Хмельницкой АЭС для одной частной компании", - отметили в компании.

"Этот проект может быть реализован за 2,5 года, а ориентировочные расходы составят - до 150 миллионов долларов. При этом ожидаемый экономический эффект для ОЭС Украины от работы вставки постоянного тока уже в первый год эксплуатации может составить от 150 миллионов долларов. Таким образом, этот проект может окупиться еще до полной синхронизации с ENTSO-E", - говорится в сообщении.