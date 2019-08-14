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РИА Новости

"Укрэнерго" назвала строительство энергомоста "Украина-ЕС" нецелесообразным

00:14 14.08.2019
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛинии электропередач
Линии электропередач
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Линии электропередач. Архивное фото
КИЕВ, 14 авг - РИА Новости. Расширение энергоострова Бурштынской ТЭС за счет строительства энергомоста "Украина-ЕС" является нецелесообразным, сообщила пресс-служба компании "Укрэнерго".
"Сегодня сложилась ситуация, при которой расширение "острова Бурштынской ТЭС" за счет строительства энергомоста "Украина - ЕС" является нецелесообразным как с экономической точки зрения, так и в контексте интеграции энергосистемы Украины в сеть континентальной Европы (ENTSO-E)", - сообщила пресс-служба компании.
Как отмечает пресс-служба, реформа рынка электрической энергии и интеграция украинской энергосистемы к ENTSO-E предусматривают объединение европейского и украинского рынков электроэнергии на принципах прозрачности, конкуренции, экономической привлекательности и политической беспристрастности.
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"В то же время даже успешная реализация проекта строительства энергомоста "Украина - ЕС" оставит изолированным энергетический рынок Украины от европейского рынка электрической энергии и не обеспечит условий для конкуренции на внутреннем рынке. Ведь по его итогам откроется только одна возможность - экспорт электроэнергии из единого блока Хмельницкой АЭС для одной частной компании", - отметили в компании.
Единственной возможностью увеличить конкуренцию и допустить европейских игроков на украинский рынок в сжатые сроки является строительство вставки постоянного тока (ВПТ) мощностью от 600 МВт на границе объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины и острова Бурштынской ТЭС, считают в "Укрэнерго".
"Этот проект может быть реализован за 2,5 года, а ориентировочные расходы составят - до 150 миллионов долларов. При этом ожидаемый экономический эффект для ОЭС Украины от работы вставки постоянного тока уже в первый год эксплуатации может составить от 150 миллионов долларов. Таким образом, этот проект может окупиться еще до полной синхронизации с ENTSO-E", - говорится в сообщении.
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