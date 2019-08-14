Дворник из Подмосковья подробно рассказала, как стать "миллиардером"

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости, Анастасия Гнединская. Если бы не судебное решение, поверить в эту историю было бы сложно: с уборщицы из подмосковного Воскресенска приставы пытаются взыскать почти два миллиарда рублей. Несколько лет назад Светлана Бодрова по глупости разрешила записать на себя фирму-однодневку. Затем мошенники испарились, но прежде оформили на дворника астрономическую ссуду в 28 миллионов долларов. Светлана уверяет: она не единственная задействована в этой схеме. На еще одного фигуранта дела якобы повесили долг в пять миллиардов рублей. Это несколько годовых бюджетов небольшого города.

"Перебивались чем придется"

Дом, в котором живет Светлана Бодрова, стоит в промзоне, рядом с Воскресенской фетровой фабрикой. Стены в подъезде съел грибок, штукатурка в некоторых местах обвалилась, оголив проводку. На первом этаже нестерпимо пахнет сыростью и кошачьей мочой.

Светлана долго не соглашается пускать нас, говорит, что ей неудобно. Но в итоге плюет на приличия: "Пусть все видят, в каких условиях живет "миллиардерша", с которой сейчас взыскивают астрономический кредит!"

Хозяйка приглашает в свою пятиметровую кухню. Под потолком развешано застиранное белье. На столе — банка малосольных огурцов, дыня и рыбий хвост.

"Сейчас, когда арест со счетов сняли, мы можем купить хоть что-то, помимо макарон, — Светлана будто оправдывается за дыню-торпеду на столе. — А раньше, когда у меня ползарплаты забирали судебные приставы, нам едва хватало на "коммуналку". Нет, не подумайте, сыну (ему сейчас девять лет) мы с мужем всегда все покупали. А сами перебивались чем придется. Помню, как сидели на супе из куриных костей. Он и первое, и второе заменял".

"Миллиардершей" она стала в 2014 году. Говорит, что тогда материальная ситуация в семье была еще хуже. С супругом как раз был разлад, а ей самой зарплату уборщицы задерживали по несколько недель. Плюс сыну требовались сразу две операции: у мальчика имелись проблемы по урологической части и нужно было вырезать гемангиому на спине.

В этой непростой ситуации Бодровой предложили подзаработать: некая Ирина Ботина, с которой Светлана была шапочно знакома, попросила ее стать директором фирмы. "Я, конечно же, поинтересовалась, законно ли это. Ирина ответила утвердительно. Плюс через месяц эту контору обещали закрыть. Я, понятное дело, человек финансово неграмотный. Да у меня тогда даже интернета не было, чтобы почитать об этой схеме мошенничества подробнее", — вспоминает Светлана.

Знакомая на несколько дней забрала у Бодровой паспорт — якобы сделать цветную ксерокопию. Потом отвезла в Москву. "Я, дурында, к этой поездке готовилась, самое лучшее платье надела, чтобы представительнее выглядеть. Иначе, думаю, не оформят на меня фирму", — по-простецки признается Светлана.

Затем ее опять "вызвали" в Москву. На этот раз под предлогом открытия счета.

"Мы приехали в банк, но Ирина внутрь со мной не пошла, осталась на улице. А меня под руки схватили двое амбалов, завели в какой-то кабинет. Там сначала они долго о чем-то беседовали с представителем банка, потом дали мне на подпись стопку листов — штук пятнадцать точно".

Светлана плохо видит, а очки в тот день не взяла. В итоге не глядя подписала все документы. "На улице меня встретила Ирина, спросила, все ли бумаги я подписала. Потом протянула две тысячи рублей. Это, мол, за беспокойство".

Кредит с девятью нулями

Два года о той манипуляции Светлана не вспоминала, что кажется довольно странным. Но "миллиардерша" говорит, что была уверена: фирму закрыли, как ей и обещали. Чего волноваться-то?

Глаза Бодровой открыла повестка в суд. Причем доставили ее с опозданием на 15 дней — к тому моменту в Москве уже приняли заочное судебное решение по делу. Из него Светлана узнала, что в 2014 году она оформила на себя фирму-однодневку "Реалити плюс", а затем стала поручителем по кредиту в размере 28 миллионов долларов. По сегодняшнему курсу это один миллиард 820 миллионов рублей. Их с дворника и постановил взыскать Дорогомиловский суд. Плюс "копеечные" проценты и пени за просрочку — в размере 123 506 и 17 908 долларов соответственно.

"Я когда эту сумму увидела в решении, долго нули пересчитывала. А потом нервно засмеялась. И тут же у меня давление под 200 подскочило. Потом неделю с кровати не могла встать — муж выхаживал", — рассказывает Светлана.

Но и тогда она почему-то не стала бить во все колокола. Утверждает, что обратилась в полицию, однако заявление у нее не приняли. Засуетилась только после того, как от зарплаты дворника в 12 тысяч рублей начала получать половину.

"Аванс у меня был три тысячи рублей, а на карточку приходило, дай бог, полторы. Я позвонила в бухгалтерию, там мне сказали, что 50% изымают судебные приставы в счет погашения долга, того самого — в два миллиарда рублей".

У Светланы с супругом нет ни машины, ни дачи. Квартира оформлена на малолетнего сына. Поэтому единственное, на что могут наложить взыскание судебные приставы, — это половина заработной платы. "К нам приходили люди, описывали имущество. Но у нас ведь даже техники нормальной нет, мебель старая. Что они могут забрать?"

Из-за этого кредита Бодровой даже пришлось уволиться. Зарплата уборщицы и без того маленькая, а у нее еще забирали половину. "Получается, я мыла полы за шесть тысяч в месяц. Это даже ниже прожиточного минимума".

"Банк мог быть одним из участников преступной схемы"

Примерно год назад к Светлане пришли с обыском: как она говорит, искали печати той самой злосчастной "Реалити плюс". "Перерыли всю квартиру. Будто и так непонятно, что я не имею отношения к этой фирме". Повезли в следственный департамент МВД России на допрос. "Там в большом зале сидели еще несколько таких же "предпринимателей", которых вовлекла в аферу эта Ирина Ботина. Причем моя ситуация еще не самая плачевная. На одного молодого человека оформили кредит в пять миллиардов рублей", — утверждает Светлана.

При этом сама Ботина в деле не фигурирует — она умерла некоторое время назад. "Понятно, что она была лишь винтиком в этой мошеннической схеме. Я как-то была у нее дома, так там даже телевизора нормального не было — ламповый стоял. А мой муж однажды ее сыну одежду на рынке покупал — мальчику было не в чем идти в колледж".

На данный момент Светлана проходит свидетелем по уголовному делу о мошенничестве. Ее адвокат надеется, что на этом основании можно будет хотя бы приостановить исполнительное производство.

"Схема очень простая: аферисты находят финансово неграмотных людей с низким достатком, которым за небольшую сумму предлагают расписаться в документах. Затем на их имя регистрируют фирмы-однодневки, которые берут кредиты. Потом банк "падает", а подставные учредители несут так называемую субсидиарную ответственность", — объясняет адвокат Светланы Наталья Мареева.

Но как банк мог сделать уборщицу поручителем по кредиту почти в два миллиарда? Юрист подозревает, что в данном случае финансовая организация была одним из участником преступной схемы.

"Скорее всего, была договоренность между третьими лицами и финансовой организацией на заведомо безвозвратный кредит. Им важно было вывести со счетов астрономическую, по нашим понятиям, сумму. А кто будет поручителем — дворник или миллионерша — им было неважно".

Наталья Мареева замечает, что с такой большой суммой в качестве долга сталкивается впервые. Но до этого она уже вела дела людей, из-за финансовой неграмотности оформивших на себя фирмы-однодневки.

"В одном случае директором такой конторы также уговорили стать дворника, в другом — безработного, страдающего пристрастием к алкоголю. И во всех ситуациях суд обязал этих людей выплачивать долги. Судьи, понятно, видели, что эти люди, как и Светлана Бодрова, не могут быть директорами фирм. Кредитом пользовались не они, и выплатить эти суммы они не в состоянии. Но хитрость заключается в том, что в рамках гражданского судопроизводства не рассматривают платежеспособность ответчика".