Появился трейлер фильма "Маленькие женщины" с Эммой Уотсон и Мэрил Стрип

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. В Сети появился первый трейлер фильма "Маленькие женщины". Видео опубликовали на YouTube.
Четыре сестры живут в Конкорде (штат Массачусетс, США) во время Гражданской войны. У девушек разные характеры и взгляды на жизнь, но всех их объединяет любовь к своим семьям.
Главные роли в картине исполнила Эмма Уотсон, Мэрил Стрип, Сирша Ронан, Лора Дерн и другие.
Фильм стал восьмой экранизацией бестселлера Луизы Мэй Олкотт. Режиссер - Грета Гервиг ("Леди Берд", "Госпожа Америка").
В российские прокат "Маленькие женщины" выйдут 20 января 2020 года.