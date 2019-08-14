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РИА Новости
Туризм

Россияне рассказали, на что они тратят больше всего денег в путешествиях

06:14 14.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМуниципальный рынок на площади Редона в Валенсии
Муниципальный рынок на площади Редона в Валенсии
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Самая затратная часть путешествия для россиян — это авиа и железнодорожные билеты, на втором месте – проживание, сообщает UFS.Travel.
Эксперты онлайн-компании провели опрос и проанализировали, на что россияне тратят больше всего средств. С тем, что самая затратная часть отдыха – это дорога, согласились 45% респондентов.
Второе место по объему затрат занимает проживание, его выбрали 28% опрошенных. Однако благодаря большому количеству сервисов онлайн-бронирования жилья путешественники могут быстро найти наилучший для себя вариант в соотношении цена-качество. Так, рост бронирования через онлайн-сервисы увеличился с 26% в 2018 году до 32% в 2019-м.
Еду, как самую затратную часть отдыха, выделили 12% респондентов, экскурсии - 11%, сувениры - около 1%.
Среди опрошенных были и те, кто не смог определиться, какая статья расходов самая значимая. 3% ответили, что планирование бюджета зависит от места, которое они собираются посетить, так как в некоторых городах стоимость проживания сопоставима с тратами на билеты.
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Также эксперты отдельно проанализировали траты женщин и мужчин во время путешествий. Билеты остались самой большой статьей расходов, однако выяснилось, что женщины склонны выделять больше денег на проживание, чем мужчины. Мужчины, в свою очередь, предпочитают много и вкусно есть, изучая гастрономию новых стран, поэтому закладывают чуть больше сбережений именно на эту статью расходов. На экскурсии, развлечения и сувениры представители обоих полов тратят одинаковые суммы денег.
Если говорить о планировании бюджета у разных поколений, то также заметны некоторые различия. Так, на билеты и проживание люди в возрасте 17–35 лет и старше 35 закладывают примерно одинаковые суммы, а вот на питание молодежь склонна тратить чуть больше.
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