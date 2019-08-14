Россияне рассказали, на что они тратят больше всего денег в путешествиях

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Самая затратная часть путешествия для россиян — это авиа и железнодорожные билеты, на втором месте – проживание, сообщает UFS.Travel.

Эксперты онлайн-компании провели опрос и проанализировали, на что россияне тратят больше всего средств. С тем, что самая затратная часть отдыха – это дорога, согласились 45% респондентов.

Второе место по объему затрат занимает проживание, его выбрали 28% опрошенных. Однако благодаря большому количеству сервисов онлайн-бронирования жилья путешественники могут быстро найти наилучший для себя вариант в соотношении цена-качество. Так, рост бронирования через онлайн-сервисы увеличился с 26% в 2018 году до 32% в 2019-м.

Еду, как самую затратную часть отдыха, выделили 12% респондентов, экскурсии - 11%, сувениры - около 1%.

Среди опрошенных были и те, кто не смог определиться, какая статья расходов самая значимая. 3% ответили, что планирование бюджета зависит от места, которое они собираются посетить, так как в некоторых городах стоимость проживания сопоставима с тратами на билеты.

Также эксперты отдельно проанализировали траты женщин и мужчин во время путешествий. Билеты остались самой большой статьей расходов, однако выяснилось, что женщины склонны выделять больше денег на проживание, чем мужчины. Мужчины, в свою очередь, предпочитают много и вкусно есть, изучая гастрономию новых стран, поэтому закладывают чуть больше сбережений именно на эту статью расходов. На экскурсии, развлечения и сувениры представители обоих полов тратят одинаковые суммы денег.