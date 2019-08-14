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РИА Новости

Искали 24 года. Наводнение в Тулуне выгнало из тайги опасного преступника

08:00 14.08.2019 (обновлено: 08:05 14.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области
Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. Сотрудники СК расследуют уголовное дело 72-летнего жителя Кемеровской области, который 24 года находился в федеральном розыске за покушение на двойное убийство. Совершив преступление, он скрылся в тайге. На след беглеца вышли благодаря наводнению в Иркутской области. Об этом и других случайно раскрытых многолетних "висяках" — в материале РИА Новости.

Несчастье помогло

В середине июля в Тулунскую городскую больницу вместе с другими пострадавшими от наводнения поступил 72-летний Игорь Григорьев (имя изменено). У него диагностировали многочисленные ушибы и ссадины, а также сильное переохлаждение. Медики работали в авральном режиме — счет потерпевшим шел на сотни.
Из-за чрезвычайной ситуации, сложившейся в регионе, у многих пациентов не было при себе никаких документов. У Григорьева — тоже, однако при госпитализации он все же сообщил врачам всю информацию о себе. Так как сведения о пострадавших заносили в компьютер и прогоняли через базы данных, вскоре к пенсионеру наведались оперативники уголовного розыска.
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"Ранее он проживал в Таштагольском районе, — объяснили РИА Новости в Следственном управлении СКР по Кемеровской области. — На протяжении 24 лет находился в федеральном розыске по обвинению в покушении на убийство двух человек, в том числе малолетней девочки. Все это время скрывался на территории Иркутской области, без документов".
Беглец стал настоящим отшельником — жил в тайге, занимался охотой. Дичь иногда продавал местным жителям и туристам, которые ехали на Байкал.

Незаконченное убийство

Преступление, в котором обвиняют "отшельника", произошло еще в ноябре 1995-го. Как рассказали РИА Новости жители Таштагола, Григорьев отличался буйным нравом и регулярно избивал сожительницу. Терпение у нее лопнуло, и она ушла от дебошира. Однако его это не устроило.
"Задержанный явился домой к бывшей сожительнице, предложил ей наладить отношения и вновь сойтись, — продолжают следователи. — Получив категорический отказ, разозлился и несколько раз ударил ножом девушку, ее шестилетнюю дочь, а после нанес ранения и себе".
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Услышав крики, соседи вызвали полицию и скорую. Всех троих госпитализировали, им была оказана своевременная медицинская помощь. Григорьев, однако, сбежал из больницы при первой же возможности, после чего был объявлен в федеральный розыск. Задержать его по горячим следам не удалось, поэтому расследование уголовного дела со временем приостановили.
"На допросе он во всем сознался и заявил, что все эти годы считал сожительницу и ее дочь убитыми, а себя — виновником их гибели, — заключают в СК. — Поэтому, чтобы избежать наказания, сбежал".
По решению Таштагольского районного суда, ближайшие два месяца Григорьев проведет под стражей. Ему предъявлено обвинение по статье "Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе несовершеннолетнего". Делом занимаются сотрудники отдела по расследованию преступлений прошлых лет.
Сейчас "отшельник" проходит психолого-психиатрическую экспертизу. Если Григорьева признают вменяемым и докажут вину, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Впрочем, учитывая возраст и инвалидность, не исключено, что житель Кузбасса отделается более легким наказанием.
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Добавим, что срок давности по статье "Убийство" истекает через 15 лет после преступления. "В данном случае никакого истечения быть не может, так как подозреваемый все эти годы находился в федеральном розыске, — объясняет РИА Новости юрист Игорь Трунов. — Следовательно, дело в любом случае дойдет до суда. Конечно, учитывая состояние здоровья, при назначении наказания возможны определенные послабления".

Базы и камеры

Ситуация в Тулуне, когда дежурный прогон по базам данных и архивам помог силовикам вычислить опасного преступника, не уникальна.
Так, в конце июля в Москве на входе на стадион "Лужники", где давала концерт группа Metallica, сотрудники полиции задержали 33-летнего молодого человека. Поклонник тяжелого рока находился в федеральном розыске за вымогательство. Преступления он совершил в Самаре, а скрывался в Москве. На беглеца указала система распознавания лиц, установленная в общественных местах.
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Два года назад в Свердловской области после дежурства на футбольном матче, проходившем в Екатеринбурге, группа полицейских возвращалась на автобусе в город Арти. В темноте они разглядели силуэт человека, бредущего по трассе.
Решили подвезти его до ближайшего населенного пункта. Тот с радостью согласился, однако, когда зашел в салон, резко изменился в лице и попытался убежать. Это показалось полицейским странным, и попутчика быстро пробили по служебной базе данных.
Пешеход оказался неоднократно судимым за различные преступления. Находился в розыске за побои и издевательства над супругой. Его сразу задержали и доставили к следователям.
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Игорь ТруновСледственный комитет РФПроисшествия
Популярные комментарии
Оказывается профессионального розыска нет. Всех преступников задерживают случайно!
14 августа, 08:59
AAviaalex
17420018
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