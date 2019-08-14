Искали 24 года. Наводнение в Тулуне выгнало из тайги опасного преступника

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. Сотрудники СК расследуют уголовное дело 72-летнего жителя Кемеровской области, который 24 года находился в федеральном розыске за покушение на двойное убийство. Совершив преступление, он скрылся в тайге. На след беглеца вышли благодаря наводнению в Иркутской области. Об этом и других случайно раскрытых многолетних "висяках" — в материале РИА Новости.

Несчастье помогло

В середине июля в Тулунскую городскую больницу вместе с другими пострадавшими от наводнения поступил 72-летний Игорь Григорьев (имя изменено). У него диагностировали многочисленные ушибы и ссадины, а также сильное переохлаждение. Медики работали в авральном режиме — счет потерпевшим шел на сотни.

Из-за чрезвычайной ситуации, сложившейся в регионе, у многих пациентов не было при себе никаких документов. У Григорьева — тоже, однако при госпитализации он все же сообщил врачам всю информацию о себе. Так как сведения о пострадавших заносили в компьютер и прогоняли через базы данных, вскоре к пенсионеру наведались оперативники уголовного розыска.

"Ранее он проживал в Таштагольском районе, — объяснили РИА Новости в Следственном управлении СКР по Кемеровской области. — На протяжении 24 лет находился в федеральном розыске по обвинению в покушении на убийство двух человек, в том числе малолетней девочки. Все это время скрывался на территории Иркутской области, без документов".

Беглец стал настоящим отшельником — жил в тайге, занимался охотой. Дичь иногда продавал местным жителям и туристам, которые ехали на Байкал.

Незаконченное убийство

Преступление, в котором обвиняют "отшельника", произошло еще в ноябре 1995-го. Как рассказали РИА Новости жители Таштагола, Григорьев отличался буйным нравом и регулярно избивал сожительницу. Терпение у нее лопнуло, и она ушла от дебошира. Однако его это не устроило.

"Задержанный явился домой к бывшей сожительнице, предложил ей наладить отношения и вновь сойтись, — продолжают следователи. — Получив категорический отказ, разозлился и несколько раз ударил ножом девушку, ее шестилетнюю дочь, а после нанес ранения и себе".

Услышав крики, соседи вызвали полицию и скорую. Всех троих госпитализировали, им была оказана своевременная медицинская помощь. Григорьев, однако, сбежал из больницы при первой же возможности, после чего был объявлен в федеральный розыск. Задержать его по горячим следам не удалось, поэтому расследование уголовного дела со временем приостановили.

"На допросе он во всем сознался и заявил, что все эти годы считал сожительницу и ее дочь убитыми, а себя — виновником их гибели, — заключают в СК. — Поэтому, чтобы избежать наказания, сбежал".

По решению Таштагольского районного суда, ближайшие два месяца Григорьев проведет под стражей. Ему предъявлено обвинение по статье "Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе несовершеннолетнего". Делом занимаются сотрудники отдела по расследованию преступлений прошлых лет.

Сейчас "отшельник" проходит психолого-психиатрическую экспертизу. Если Григорьева признают вменяемым и докажут вину, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Впрочем, учитывая возраст и инвалидность, не исключено, что житель Кузбасса отделается более легким наказанием.

Добавим, что срок давности по статье "Убийство" истекает через 15 лет после преступления. "В данном случае никакого истечения быть не может, так как подозреваемый все эти годы находился в федеральном розыске, — объясняет РИА Новости юрист Игорь Трунов. — Следовательно, дело в любом случае дойдет до суда. Конечно, учитывая состояние здоровья, при назначении наказания возможны определенные послабления".

Базы и камеры

Ситуация в Тулуне, когда дежурный прогон по базам данных и архивам помог силовикам вычислить опасного преступника, не уникальна.

Так, в конце июля в Москве на входе на стадион "Лужники", где давала концерт группа Metallica, сотрудники полиции задержали 33-летнего молодого человека. Поклонник тяжелого рока находился в федеральном розыске за вымогательство. Преступления он совершил в Самаре, а скрывался в Москве. На беглеца указала система распознавания лиц, установленная в общественных местах.

Два года назад в Свердловской области после дежурства на футбольном матче, проходившем в Екатеринбурге, группа полицейских возвращалась на автобусе в город Арти. В темноте они разглядели силуэт человека, бредущего по трассе.

Решили подвезти его до ближайшего населенного пункта. Тот с радостью согласился, однако, когда зашел в салон, резко изменился в лице и попытался убежать. Это показалось полицейским странным, и попутчика быстро пробили по служебной базе данных.