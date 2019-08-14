Три бутылки кетчупа с автографом Эда Ширана продадут на Christie’s

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Christie’s 15 августа выставит на продажу три бутылки кетчупа с автографом Эда Ширана, . Christie’s 15 августа выставит на продажу три бутылки кетчупа с автографом Эда Ширана, сообщает Billboard.

В честь 150-летия марки были выпущены полторы сотни бутылок кетчупа с изображениями татуировок музыканта (отпечаток лапы, пазлы и роза) и его автографом.

Средства от продажи будут перечислены благотворительной организации по борьбе с голодом (Rise Against Hunger) и детским хосписам. Всего доступно 100 билетов на аукцион.