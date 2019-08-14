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РИА Новости
Культура

Три бутылки кетчупа с автографом Эда Ширана продадут на Christie’s

04:03 14.08.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер, певец, музыкант Эд Ширан
Актер, певец, музыкант Эд Ширан
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Christie’s 15 августа выставит на продажу три бутылки кетчупа с автографом Эда Ширана, сообщает Billboard.
В честь 150-летия марки были выпущены полторы сотни бутылок кетчупа с изображениями татуировок музыканта (отпечаток лапы, пазлы и роза) и его автографом.
Средства от продажи будут перечислены благотворительной организации по борьбе с голодом (Rise Against Hunger) и детским хосписам. Всего доступно 100 билетов на аукцион.
Юбилейные бутылки, каждая из которых упакована в коробку в виде музыкальной колонки, не будут продаваться в магазинах, их разыграют в онлайн-лотереях.
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