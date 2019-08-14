Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-14T08:01Z
https://ria.ru/20190814/1557463353.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155746/50/1557465047_0:2:2000:1127_1036x0_80_0_0_1b3785a222695ccba686c5b1a0f559c3.jpg
РИА Новости

Почему перед китайцами извинились и когда извинятся перед Россией

08:00 14.08.2019 (обновлено: 08:01 14.08.2019)
29455
© AP Photo / Eugene HoshikoМужчина с ребенком на улице Шанхая
Мужчина с ребенком на улице Шанхая
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
Мир самых знаменитых брендов планеты сотряс очередной скандал с политическим подтекстом, на этот раз — с домами высокой моды Versace и Givenchy, а также американской компанией аксессуаров класса люкс Coach.
Пару дней назад в китайской социальной сети Weibo стали распространяться фотографии футболок и толстовок перечисленных марок, на которых была неверно указана государственная принадлежность некоторых территорий КНР. У Givenchy и Coach как независимые государства были обозначены Гонконг и Тайвань, у Versace — Гонконг и Макао.
Это вызвало бурю негодования в Китае, на что, безусловно, повлияло совпадение с продолжающимися гонконгскими протестами, носящими выраженно антипекинский характер.
Общественное возмущение поддержали публичные фигуры. Отношения с брендами разорвали их китайские "амбассадоры": с Versace — актриса Ян Ми, заявившая, что суверенитет страны "священен и неприкосновенен", с Givenchy — участник популярного в стране бойз-бенда TFBoys Джексон Йи, с Coach — супермодель Лю Вэнь, сказавшая, что компания "серьезно ранит чувства китайского народа".
Кадр из фильма Конан-варвар
30 июля, 08:00РИА Новости
Запретить Шварценеггера и Курта Рассела: Россия получает неожиданный козырь
Все три фирмы, вовлеченные в скандал, принесли официальные извинения Китаю, посыпают голову пеплом и клянутся, что речь идет о случайных ошибках дизайнеров, а соответствующая продукция изъята из продажи. Китайцы им не верят и намерены организовать национальный бойкот марок.
Учитывая, что речь идет о крупнейшем и богатейшем рынке люксовых товаров, можно понять готовность компаний любым способом не допустить такого сценария. Тем более что предыдущие события доказали, что последствия подобных "ошибок" могут быть очень болезненными.
Дело в том, что в прошлом ноябре на весь мир прогремел скандал с брендом Dolce & Gabbana в Китае. Фирма умудрилась снять для рекламы готовившегося грандиозного шоу в Шанхае ролики с оскорбительной антикитайской интонацией. В них модель безуспешно пыталась есть палочками итальянскую еду, подчеркнуто ведя себя как последняя дурочка, и все это в стереотипно китайском антураже и под стереотипно китайскую музыку фоном.
Общественным негодованием тогда дело не обошлось, а извинения не помогли. Крупнейшие торговые интернет-площадки Китая отказались от сотрудничества с брендом, и тот понес — и продолжает нести — серьезные финансовые потери.
Однако дело не только в Китае.
Создается впечатление, что в последнее время многие популярнейшие марки мира как с цепи сорвались в стремлении угробить репутацию у публики и потопить собственный бизнес.
На днях сообщили о пятимиллиардных убытках культовой марки мужских средств по уходу за кожей Gillette по итогам второго квартала текущего года. Компания объясняет падение модой на ношение бороды у представителей поколения миллениалов и упорно делает вид, что их недавняя рекламная кампания против токсичной маскулинности, вызвавшая массовую негативную реакцию по всему миру, тут ни при чем.
Скриншот видео от компании Gillette
17 января, 08:00РИА Новости
Обезвредить каждого мужчину на Западе: так победит Россия
Российские гении маркетинга тоже не остались в стороне от актуальных тенденций подрыва собственного бизнеса. Компании Reebok до сих пор припоминают рекламную кампанию #НиВКакиеРамки, которая осталась в общественной памяти слоганом "Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо".
Многочисленность подобных скандалов свидетельствует, что это не отдельные, случайные ошибки, а действительно глобальная тенденция. Что, в свою очередь, заставляет задаваться вопросом о причинах и о том, почему ведущие компании мира вдруг стали массово демонстрировать вопиющий непрофессионализм и банальную глупость.
Безусловно, таковых причин несколько, но представляется, что самая главная — системный кризис понимания своего места в мире, в котором оказался бизнес, работающий на широкого потребителя.
Суть в том, что в прошлом веке он задавал важнейшие общественные тренды — причем не только в моде, но и в образе жизни и даже в политике. Компании определяли, что людям носить, чем пользоваться, как себя вести, к чему стремиться и чего желать. Неудивительно, что за сотню лет такого положения вещей сформировался целый социальный слой, работающий и просто причастный к данной сфере (от дизайнеров до рекламщиков, от идеологов-концептуалистов до представителей творческой тусовки), который стал ощущать себя выше общества, его руководителем и кукловодом.
Однако в реальности дело обстоит иначе. Успешные бизнес-творцы не ведут за собой общество. На самом деле они просто верно определяют направление, куда то уже само идет, и предлагают людям продукты (или упаковку, в том числе идеологическую), которые предугадывают созревающие желания.
Сию немудреную истину эта группа давно и прочно забыла, обретя высокомерную уверенность в собственной непогрешимости, впечатляющую корпоративную сплоченность и снисходительное презрение к "плебсу", который проглотит все, что ему решат скормить, и пойдет туда, куда его поведут.
Реклама куриного сэндвича по-вьетнамски в сети Burger King в Новой Зеландии
16 июня, 08:00РИА Новости
Бойкот за русофобию. Как рекламщики вляпываются в истории
Вот только выясняется, что на самом деле общество — как и всегда — идет исключительно своим путем. Попытки же его учить и направлять в лучшем случае игнорируются, а в худшем оборачиваются финансовыми и имиджевыми потерями для соответствующих корпораций. И случается это, как можно наблюдать, все чаще.
...Опыт Китая особенно интересен, пожалуй, тем, что там единение с общественным мнением демонстрируют люди, которые формально относятся к классу бизнес-кукловодов: звезды, знаменитости, блогеры-инфлюенсеры. Происходят молниеносные разрывы рекламных контрактов и следуют осуждающие заявления. Причина проста и понятна: самим можно под раздачу попасть, как это случилось с моделью Зуо Йе, снявшейся в той самой рекламе Dolce & Gabbana. Ее карьера оказалась в итоге разрушена.
Контраст особенно впечатляет по сравнению с российским опытом, где "амбассадоры" и "лица" проштрафившихся марок обычно делают вид, что их это не касается, и ограничиваются невнятными заявлениями, пережидая медиабурю. Деньги ведь не пахнут, принадлежность к классу "избранных" ценнее мнений людей, а последствия общественного осуждения не грозят никакими серьезными последствиями.
Забавно, что те же самые люди зачастую демонстрируют несгибаемую принципиальность политической позиции, если она противоставлена государству.
5951667117
Обсудить 17
WeiboVersaceГонконгКитайРоссияАвторыВ мире
Популярные комментарии
К сожалению перед Россией, никто и никогда извиняться не будет. Потому что у нас беззубая внешняя политика. Нас можно оскорблять,отнимать собственность,арестовывать граждан.... В ответ не внятное бормотание.
14 августа, 10:04
Арсений Понфиленко
39006111
Китайцы уважают себя, а мы как-то не очень, Айфоны у каждого второго, отдыхать все в Турцию... ну и так далее.
14 августа, 08:28
ccapitanblood
4510404
Рекомендуем
Празднование Национального дня Швеции. 6 июня 2005
"Машина Путина" разрушила утопию "шведского социализма"
РИА
Новости
Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области
Искали 24 года. Наводнение в Тулуне выгнало из тайги опасного преступника
Девушка фотографирует Крымский мост через Керченский пролив
Украинская община назвала заявления британского постпреда о Крыме сказками
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
"Мы покроем ущерб. Арабы богаче россиян". Грузия мечтает и считает убытки
Лента
новостей
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин
Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
Американский нефтяник
Пустые скважины: когда иссякнут нефтяные месторождения США
Бурый медведь
В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника
Свадьба дальнобойщиков
В Сети набирает популярность ролик со свадьбы российского дальнобойщика
Ракетный комплекс средней дальности РСД-10 в музее на полигоне Капустин Яр
Меркель обвинила Россию в распаде ДРСМД
Как Су-27 отогнали истребитель НАТО от самолета Шойгу
СМИ опознали истребитель НАТО, приблизившийся к самолету Шойгу
Фельдшер скорой
В Ростове фельдшер скорой пнул пациентку и уехал
Владимир Каппель
Владимир Каппель. "Белый лебедь" контрреволюции
Теплоход на Оби
На Оби экипаж теплохода спас судно с 50 пассажирами, несшееся на камни
Деньги
Россиянин стал миллионером, потратив 40 рублей на лотерейный билет
Логотип мессенджера WhatsApp
В WhatsApp на Android появилась новая функция
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21В Мексике произошло сильное землетрясение
01:13Число пострадавших в перестрелке в Филадельфии полицейских увеличилось
01:06В Филадельфии спецназ вошел в здание, где находится стрелок
00:59Власти Йемена потребовали от СМИ в Адене не сотрудничать с сепаратистами
00:56СМИ сообщили о состоянии раненных в перестрелке в Филадельфии полицейских
00:50Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Филадельфии
00:40Священник из Москвы заявил, что его избили в Ялте на глазах сына
00:32Число раненных в перестрелке в Филадельфии увеличилось
00:22Любовь Соболь прекратила голодовку, заявил ее представитель
00:17В Филадельфии произошла стрельба
00:14В Грузии пропали три туристки из Белоруссии
00:11Орбиту МКС увеличат на два с лишним километра
00:06Опрос показал, сколько австрийцев хотят видеть Курца на посту канцлера
00:02Американские фондовые индексы снизились на фоне возможной рецессии
23:58Под Новгородом медики на лодке добирались до пациента из-за размытых дорог
23:51"Землю леопарда" посетили туристы из Японии на мотоциклах "Урал"
23:50В Microsoft признались в прослушивании разговоров пользователей
23:48Россия и Турция провели совместное патрулирование в сирийском Телль-Рифате
23:45На Украине задержали замминистра по вопросам "оккупированных" территорий
23:40Боевики сбили сирийский военный самолет, сообщили СМИ
Лента новостейМолния