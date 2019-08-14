"Мы покроем ущерб. Арабы богаче россиян". Грузия мечтает и считает убытки

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Через месяц после прекращения прямого авиасообщения с Россией правительство Грузии подсчитывает убытки. Туроператоры и отельеры бьют тревогу: и без всякой статистики они ощутили, как сократились их доходы. Для многих это вопрос выживания бизнеса. А российские туристы просто одно направление бюджетного отдыха сменили на другое. Но не все.

В Грузию не по воздуху, так по земле

Теперь само путешествие в Грузию из России превращается в квест. И некоторые готовы его пройти. "Когда прямое авиасообщение между Россией и Грузией отменили, я приуныла. Однако в интернете наткнулась на гида, который предлагал тур в Грузию на поезде, а потом на машине", — рассказывает РИА Новости Диана Игнатьева, жительница Великого Новгорода.

В Грузию она отправилась вместе с группой из четырнадцати человек. Прибывших кружным путем российских туристов в закавказской республике встретили тепло. "Многие переходили на русский и всячески демонстрировали, что очень нам рады", — утверждает девушка.

© Sputnik Перейти в фотобанк Вид на Алазанскую долину с одной из улиц города Сигнахи © Sputnik Перейти в фотобанк Вид на Алазанскую долину с одной из улиц города Сигнахи

Таких смельчаков, конечно, немного. Собеседники РИА Новости обычно признавались, что не готовы добираться до Грузии на поезде.

"Тбилиси привлекал нас тем, что это был бюджетный вариант отдыха. Стоимость авиабилетов из Москвы и обратно, как правило, не превышала семи-десяти тысяч рублей. Сейчас — больше 20 тысяч, и лететь придется с пересадкой в Баку, Ереване, Минске или даже Риге. Это и долго, и дорого. Осваиваем другие направления", — признается жительница Москвы Мария Астафьева.

Некоторые отмечали возможные проблемы с безопасностью.

"Протесты на улицах Тбилиси вроде стихли, но надолго ли? Если верить грузинским СМИ, власти так и не выполнили требования демонстрантов. Не исключено, что митинги возобновятся", — рассуждает Иван Дроздов, ранее часто бывавший в Грузии.

Несмотря на любовь к этой стране, он не скрывает, что не принимает риторику, звучавшую на митингах в Тбилиси.

"Я застал июньские демонстрации в грузинской столице. Там было много антироссийских лозунгов. При этом сами грузины говорили, что они не против российских туристов. Но клеймить страну и тут же заявлять, что это не против россиян? Странная логика", — удивляется он. Дроздов полагает, что Грузия в ближайшем будущем вряд ли увидит много туристов из России.

Многоликая статистика

Это подтверждают и цифры. Согласно опубликованной в августе Национальной администрацией Грузии статистике, в июле страну посетило 108 тысяч россиян. Показатель прошлого года — 127 тысяч.

После закрытия прямого авиасообщения остаются железнодорожный и морской транспорт, а также автомобильный. Если в июле прошлого года по Военно-Грузинской дороге через КПП "Верхний Ларс" в Грузию въехало около 125 тысяч человек, то в этом — почти на десять тысяч больше.

Всего в июле в Грузии побывало 1,099 миллиона иностранных туристов — на 5,8 процента больше, чем годом ранее.

Однако туристическая отрасль несет убытки. Премьер-министр Мамука Бахтадзе оценил потери от закрытия прямого авиасообщения с Россией в 60 миллионов долларов.

© Sputnik / Александр Имедашвили Перейти в фотобанк Жители города и туристы на одной из улиц Сигнахи в Грузии © Sputnik / Александр Имедашвили Перейти в фотобанк Жители города и туристы на одной из улиц Сигнахи в Грузии

"Снижение цен не всегда помогает"

Несмотря на относительно позитивную статистику, не все граждане Грузии сохраняют оптимизм. Больше всего страдает гостиничный сектор. В беседе с РИА Новости отельеры и владельцы хостелов сообщили, что россияне отменяют брони.

"В нашем отеле примерно 80 процентов мест в июле было забронировано россиянами. Все эти брони слетели. Доход сократился почти на 15 процентов", — признается Теона (имя изменено по ее просьбе), администратор гостиницы Old Tiflis Boutique Hotel.

Вместе с тем она отмечает, что убытки не пугают владельцев отеля.

"Приезжают туристы из других стран. Много из ОАЭ, Украины, Белоруссии, Ирана. Мы рассчитываем быстро компенсировать убытки. Ведь туристы из арабских стран богаче россиян", — подчеркивает она.

Некоторые гостиницы и хостелы снижают цены. Особого эффекта это не дает.

"Хотя хостел и так считается самым бюджетным вариантом размещения, мы опустили цены, чтобы россияне не отказывались от брони. Но это не помогло, продажи упали. Пришлось закрыть хостел в самом центре Тбилиси. Сейчас расплачиваемся с долгами", — сетует бизнесмен Георгий.

Тем не менее он все еще надеется на улучшение отношений между странами и возобновление прямого авиасообщения. "В Грузии безопасно. Приезжайте! Мы по-прежнему ждем вас", — обращается Георгий к россиянам.

Гиды по Грузии

Общепит пока не ощутил на себе особых последствий от снижения потока российских туристов, однако в ресторанах премиум-класса не скрывают тревоги.

"У нас элитный ресторан, и россияне всегда были нашими завсегдатаями. Если мы их потеряем, придется приложить много усилий для привлечения туристов из других стран", — объясняет Алико (имя изменено по его просьбе), менеджер ресторана Barbarestan в Тбилиси.

"Благо после запрета авиасообщения не последовал запрет на продажу в России грузинских вин. Мы этого очень опасались. Российский рынок по-прежнему значим для нас, и плохо, когда политики не понимают бизнес", — сокрушается сомелье тбилисского винного бара-ресторана Wine Tower.

Резко сократились доходы гидов, организующих туры внутри страны.

"Если раньше из пятидесяти туристов, купивших наш тур, 40 были россияне, а другие десять — русскоязычные из других стран СНГ, то сейчас такие большие группы просто не набираются. Максимум — человек двадцать, в лучшем случае тридцать. Из них только десять россияне. Конечно, мы несем ощутимые убытки", — признается РИА Новости гид Юлия.

Несколько лет назад она переехала из Минска в Тбилиси и занялась этим бизнесом. Недавно побывала в Батуми и Аджарии, и эта поездка ее расстроила.

"Сезон в этих городах, по сути, сорван. Больше всего туда ездили именно россияне. И, конечно, убытки местных, живших за счет туризма, огромны", — рассказывает она.

Елена — менеджер тбилисской туристической фирмы Hop on Hop off. По ее словам, отмена прямого авиасообщения между Россией и Грузией серьезно ударила по компании. Она объясняет, что достопримечательности древней Колхиды и Иберии европейцам и американцам не так интересны.

"Наши туры были рассчитаны на интеллектуальную публику, которая знает и любит историю, культуру, традиции и обычаи Грузии. Как правило, это россияне. Объяснить иностранцу из Европы, почему для грузин важно то или иное историческое событие, не всегда просто", — отмечает Елена. Она уверяет, что в Грузии безопасно, и приглашает всех в Тбилиси. Елену можно понять — политические события повлияли на ее любимое дело.