В Австралии на видео попали кенгуру, играющие в сугробах

Такого снегопада в Австралии не было 20 лет, в штатах Виктория и Уэльс температура упала на десять градусов ниже нормы. Власти рекомендуют австралийцам не пользоваться транспортом, чтобы избежать аварий.

Государственный отдел, занимающийся чрезвычайными ситуациями, получил более тысячи просьб о помощи с того дня, как начался снегопад. В то время как городские службы занимались очисткой дорог, кенгуру смогли познакомиться с необычными для них погодными условиями.