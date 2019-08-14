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РИА Новости
Туризм

В Австралии на видео попали кенгуру, играющие в сугробах

03:22 14.08.2019
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© Nigel TreblinКенгуру
Кенгуру
© Nigel Treblin
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. В южной части Австралии выпало рекордное количество снега, местный житель Алекс Стентон снял на видео кенгуру, прыгающих по сугробам, сообщает The Weather Channel.
Такого снегопада в Австралии не было 20 лет, в штатах Виктория и Уэльс температура упала на десять градусов ниже нормы. Власти рекомендуют австралийцам не пользоваться транспортом, чтобы избежать аварий.
Государственный отдел, занимающийся чрезвычайными ситуациями, получил более тысячи просьб о помощи с того дня, как начался снегопад. В то время как городские службы занимались очисткой дорог, кенгуру смогли познакомиться с необычными для них погодными условиями.
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