По следам Чингисхана. Где найти Внутреннюю Монголию и зачем ее искать

Внутренняя Монголия стала одним из символов приграничного туризма между Россией и Китаем. Там можно встретить довольно оригинальные здания, напоминающие о соседней стране. Например, гостиницу "Матрешка" в городе Маньчжурия.
Внутренняя Монголия стала одним из символов приграничного туризма между Россией и Китаем. Там можно встретить довольно оригинальные здания, напоминающие о соседней стране. Например, гостиницу "Матрешка" в городе Маньчжурия.
Хух-Хото — столица автономного района Внутренняя Монголия. Название переводят как "синий город" или "голубой город", еще один вариант — "зеленый город". А также — "место, где не слышен свист ветра". Хух-Хото был популярным местом отдыха монгольских кочевников, а сейчас привлекает туристов буддийскими достопримечательностями. Монастырь Да Чжао, храм Пяти Пагод, а также гробница Чжаоцзюнь — одной из "четырех красавиц Китая", наложницы ханьского императора, ставшей женой хуннского правителя. Город находится примерно в 450 километрах к западу от Пекина.
Хух-Хото — столица автономного района Внутренняя Монголия. Название переводят как "синий город" или "голубой город", еще один вариант — "зеленый город". А также — "место, где не слышен свист ветра". Хух-Хото был популярным местом отдыха монгольских кочевников, а сейчас привлекает туристов буддийскими достопримечательностями. Монастырь Да Чжао, храм Пяти Пагод, а также гробница Чжаоцзюнь — одной из "четырех красавиц Китая", наложницы ханьского императора, ставшей женой хуннского правителя. Город находится примерно в 450 километрах к западу от Пекина.
Хух-Хото — крупный буддистский центр. Монастырь Да Чжао — один из самых посещаемых туристами. В храме находится серебряная статуя Будды, которую лично благословил Далай-лама третий. Храмовый комплекс сочетает в себе тибетский и ханьский традиционные стили.
Хух-Хото — крупный буддистский центр. Монастырь Да Чжао — один из самых посещаемых туристами. В храме находится серебряная статуя Будды, которую лично благословил Далай-лама третий. Храмовый комплекс сочетает в себе тибетский и ханьский традиционные стили.
Монастырь Да Чжао — древнейший центр ламаизма в Китае. Построен в 1579 году. Монастырь посещал император Шуньчжи, сохранилась памятная табличка с приветствием императору.
Монастырь Да Чжао — древнейший центр ламаизма в Китае. Построен в 1579 году. Монастырь посещал император Шуньчжи, сохранилась памятная табличка с приветствием императору.
Да Чжао порой называют отцом храма Ламы в Пекине, несмотря на меньшие размеры. Это крупнейший и лучше всех сохранившийся в Хух-Хото деревянный храм.
Да Чжао порой называют отцом храма Ламы в Пекине, несмотря на меньшие размеры. Это крупнейший и лучше всех сохранившийся в Хух-Хото деревянный храм.
Молитвенные флаги называются лунгта, в переводе с тибетского — "кони ветра". Соответственно, вывешивать их нужно на свежем воздухе. Цвет флага символизирует стихии: красный — огонь, желтый — землю, зеленый — воду, синий — небо, белый — воздух.
Молитвенные флаги называются лунгта, в переводе с тибетского — "кони ветра". Соответственно, вывешивать их нужно на свежем воздухе. Цвет флага символизирует стихии: красный — огонь, желтый — землю, зеленый — воду, синий — небо, белый — воздух.
Помимо осмотра достопримечательностей, в Хух-Хото можно погулять, есть тут и пешеходные улицы. Стоит посетить Парк монгольских традиционных обычаев, а также водный парк и Музей Внутренней Монголии, расположенный в современном здании интересной архитектуры.
Помимо осмотра достопримечательностей, в Хух-Хото можно погулять, есть тут и пешеходные улицы. Стоит посетить Парк монгольских традиционных обычаев, а также водный парк и Музей Внутренней Монголии, расположенный в современном здании интересной архитектуры.
Музей Внутренней Монголии находится в районе Синьчэн — в "новом городе".
Музей Внутренней Монголии находится в районе Синьчэн — в "новом городе".
На улице Хух-Хото девушки кормят собак. Здесь еще помнят историю, когда верный пес три месяца просидел у места ДТП, где погибла его хозяйка. Тогда видео с собакой собрало несколько миллионов просмотров и облетело весь мир.
На улице Хух-Хото девушки кормят собак. Здесь еще помнят историю, когда верный пес три месяца просидел у места ДТП, где погибла его хозяйка. Тогда видео с собакой собрало несколько миллионов просмотров и облетело весь мир.
Поражает гостей города статуя Чингисхана. Места, связанные с основателем и первым великим ханом Монгольской империи, привлекают во Внутреннюю Монголию множество туристов. Только из самого Китая сюда приезжают миллионы. В мавзолее Чингисхана (его тела там нет и никогда не было), расположенном в хошуне Эджэн-Хоро, по отзывам туристов, можно провести целый день.
Поражает гостей города статуя Чингисхана. Места, связанные с основателем и первым великим ханом Монгольской империи, привлекают во Внутреннюю Монголию множество туристов. Только из самого Китая сюда приезжают миллионы. В мавзолее Чингисхана (его тела там нет и никогда не было), расположенном в хошуне Эджэн-Хоро, по отзывам туристов, можно провести целый день.
В новом районе Уланчаба стоит посмотреть парк, да и сама местность очень интересная. Именно тут начиналась степная часть Великого шелкового пути.
В новом районе Уланчаба стоит посмотреть парк, да и сама местность очень интересная. Именно тут начиналась степная часть Великого шелкового пути.
Познакомиться с традициями древних кочевников можно в туристической зоне "Монгольская степь" в Уланчабе.
Познакомиться с традициями древних кочевников можно в туристической зоне "Монгольская степь" в Уланчабе.
На окраине Уланчаба среди степи есть своеобразная промышленная достопримечательность — огромные ветровые генераторы.
На окраине Уланчаба среди степи есть своеобразная промышленная достопримечательность — огромные ветровые генераторы.
Во Внутренней Монголии, как и во всем Китае, действует сеть платных дорог. Качество, по словам путешественников, отменное.
Во Внутренней Монголии, как и во всем Китае, действует сеть платных дорог. Качество, по словам путешественников, отменное.