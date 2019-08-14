По следам Чингисхана. Где найти Внутреннюю Монголию и зачем ее искать

Внутренняя Монголия, о которой многие слышали лишь благодаря роману "Чапаев и Пустота" Виктора Пелевина, на самом деле автономный район на севере Китая. Это цветущие степи, засушливые пустыни, горы и участки Великой Китайской стены. Север Внутренней Монголии — Хулун-Буир на стыке России, Монголии и Китая, с бескрайними степями и озерами, в честь которых городской округ и назван. В пустыне Бадын-Джаран, расположенной в том числе и во Внутренней Монголии, находятся самые высокие неподвижные дюны на земле. Регион поражает яркими красками и удивительным смешением культур.