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РИА Новости
Туризм

По следам Чингисхана. Где найти Внутреннюю Монголию и зачем ее искать

08:00 14.08.2019 (обновлено: 08:07 14.08.2019)
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Внутренняя Монголия, о которой многие слышали лишь благодаря роману "Чапаев и Пустота" Виктора Пелевина, на самом деле автономный район на севере Китая. Это цветущие степи, засушливые пустыни, горы и участки Великой Китайской стены. Север Внутренней Монголии — Хулун-Буир на стыке России, Монголии и Китая, с бескрайними степями и озерами, в честь которых городской округ и назван. В пустыне Бадын-Джаран, расположенной в том числе и во Внутренней Монголии, находятся самые высокие неподвижные дюны на земле. Регион поражает яркими красками и удивительным смешением культур.
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

Внутренняя Монголия стала одним из символов приграничного туризма между Россией и Китаем. Там можно встретить довольно оригинальные здания, напоминающие о соседней стране. Например, гостиницу "Матрешка" в городе Маньчжурия.

Гостиница Матрешка в городе Маньчжурия в Автономном районе Внутренняя Монголия в Китае
1 из 14

Внутренняя Монголия стала одним из символов приграничного туризма между Россией и Китаем. Там можно встретить довольно оригинальные здания, напоминающие о соседней стране. Например, гостиницу "Матрешка" в городе Маньчжурия.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

Хух-Хото — столица автономного района Внутренняя Монголия. Название переводят как "синий город" или "голубой город", еще один вариант — "зеленый город". А также — "место, где не слышен свист ветра". Хух-Хото был популярным местом отдыха монгольских кочевников, а сейчас привлекает туристов буддийскими достопримечательностями. Монастырь Да Чжао, храм Пяти Пагод, а также гробница Чжаоцзюнь — одной из "четырех красавиц Китая", наложницы ханьского императора, ставшей женой хуннского правителя. Город находится примерно в 450 километрах к западу от Пекина.

Старый рынок в Хух-Хото в Автономном районе Внутренняя Монголия в Китае
2 из 14

Хух-Хото — столица автономного района Внутренняя Монголия. Название переводят как "синий город" или "голубой город", еще один вариант — "зеленый город". А также — "место, где не слышен свист ветра". Хух-Хото был популярным местом отдыха монгольских кочевников, а сейчас привлекает туристов буддийскими достопримечательностями. Монастырь Да Чжао, храм Пяти Пагод, а также гробница Чжаоцзюнь — одной из "четырех красавиц Китая", наложницы ханьского императора, ставшей женой хуннского правителя. Город находится примерно в 450 километрах к западу от Пекина.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

Хух-Хото — крупный буддистский центр. Монастырь Да Чжао — один из самых посещаемых туристами. В храме находится серебряная статуя Будды, которую лично благословил Далай-лама третий. Храмовый комплекс сочетает в себе тибетский и ханьский традиционные стили.

Украшения храма монастыря Да Чжао в Хух-Хото в Автономном районе Внутренняя Монголия в Китае
3 из 14

Хух-Хото — крупный буддистский центр. Монастырь Да Чжао — один из самых посещаемых туристами. В храме находится серебряная статуя Будды, которую лично благословил Далай-лама третий. Храмовый комплекс сочетает в себе тибетский и ханьский традиционные стили.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

Монастырь Да Чжао — древнейший центр ламаизма в Китае. Построен в 1579 году. Монастырь посещал император Шуньчжи, сохранилась памятная табличка с приветствием императору.

Монастырь Да Чжао в Хух-Хото в Автономном районе Внутренняя Монголия в Китае
4 из 14

Монастырь Да Чжао — древнейший центр ламаизма в Китае. Построен в 1579 году. Монастырь посещал император Шуньчжи, сохранилась памятная табличка с приветствием императору.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

Да Чжао порой называют отцом храма Ламы в Пекине, несмотря на меньшие размеры. Это крупнейший и лучше всех сохранившийся в Хух-Хото деревянный храм.

Монахи монастыря Да Чжао в Хух-Хото в Автономном районе Внутренняя Монголия в Китае
5 из 14

Да Чжао порой называют отцом храма Ламы в Пекине, несмотря на меньшие размеры. Это крупнейший и лучше всех сохранившийся в Хух-Хото деревянный храм.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

Молитвенные флаги называются лунгта, в переводе с тибетского — "кони ветра". Соответственно, вывешивать их нужно на свежем воздухе. Цвет флага символизирует стихии: красный — огонь, желтый — землю, зеленый — воду, синий — небо, белый — воздух.

Молитвенные флаги в монастыре Да Чжао в Хух-Хото в Автономном районе Внутренняя Монголия в Китае
6 из 14

Молитвенные флаги называются лунгта, в переводе с тибетского — "кони ветра". Соответственно, вывешивать их нужно на свежем воздухе. Цвет флага символизирует стихии: красный — огонь, желтый — землю, зеленый — воду, синий — небо, белый — воздух.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

Помимо осмотра достопримечательностей, в Хух-Хото можно погулять, есть тут и пешеходные улицы. Стоит посетить Парк монгольских традиционных обычаев, а также водный парк и Музей Внутренней Монголии, расположенный в современном здании интересной архитектуры.

Пешеходная улица в Хух-Хото в Автономном районе Внутренняя Монголия в Китае
7 из 14

Помимо осмотра достопримечательностей, в Хух-Хото можно погулять, есть тут и пешеходные улицы. Стоит посетить Парк монгольских традиционных обычаев, а также водный парк и Музей Внутренней Монголии, расположенный в современном здании интересной архитектуры.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

Музей Внутренней Монголии находится в районе Синьчэн — в "новом городе".

Район Синьчэн в Хух-Хото в Автономном районе Внутренняя Монголия в Китае
8 из 14

Музей Внутренней Монголии находится в районе Синьчэн — в "новом городе".

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

На улице Хух-Хото девушки кормят собак. Здесь еще помнят историю, когда верный пес три месяца просидел у места ДТП, где погибла его хозяйка. Тогда видео с собакой собрало несколько миллионов просмотров и облетело весь мир.

Девушки кормят собак на одной из улиц в Хух-Хото в Автономном районе Внутренняя Монголия в Китае
9 из 14

На улице Хух-Хото девушки кормят собак. Здесь еще помнят историю, когда верный пес три месяца просидел у места ДТП, где погибла его хозяйка. Тогда видео с собакой собрало несколько миллионов просмотров и облетело весь мир.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

Поражает гостей города статуя Чингисхана. Места, связанные с основателем и первым великим ханом Монгольской империи, привлекают во Внутреннюю Монголию множество туристов. Только из самого Китая сюда приезжают миллионы. В мавзолее Чингисхана (его тела там нет и никогда не было), расположенном в хошуне Эджэн-Хоро, по отзывам туристов, можно провести целый день.

Статуя Чингисхана в Хух-Хото в Автономном районе Внутренняя Монголия в Китае
10 из 14

Поражает гостей города статуя Чингисхана. Места, связанные с основателем и первым великим ханом Монгольской империи, привлекают во Внутреннюю Монголию множество туристов. Только из самого Китая сюда приезжают миллионы. В мавзолее Чингисхана (его тела там нет и никогда не было), расположенном в хошуне Эджэн-Хоро, по отзывам туристов, можно провести целый день.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

В новом районе Уланчаба стоит посмотреть парк, да и сама местность очень интересная. Именно тут начиналась степная часть Великого шелкового пути.

Парк в новом районе Уланчаба в Автономном районе Внутренняя Монголия в Китае
11 из 14

В новом районе Уланчаба стоит посмотреть парк, да и сама местность очень интересная. Именно тут начиналась степная часть Великого шелкового пути.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

Познакомиться с традициями древних кочевников можно в туристической зоне "Монгольская степь" в Уланчабе.

Всадник в туристической зоне Монгольская степь в Уланчабе в Автономном районе Внутренняя Монголия в Китае
12 из 14

Познакомиться с традициями древних кочевников можно в туристической зоне "Монгольская степь" в Уланчабе.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

На окраине Уланчаба среди степи есть своеобразная промышленная достопримечательность — огромные ветровые генераторы.

Ветрове генераторы на окраине Уланчаба в Автономном районе Внутренняя Монголия в Китае
13 из 14

На окраине Уланчаба среди степи есть своеобразная промышленная достопримечательность — огромные ветровые генераторы.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

Во Внутренней Монголии, как и во всем Китае, действует сеть платных дорог. Качество, по словам путешественников, отменное.

Пропускной пункт на платной скоростной дороге в Автономном районе Внутренняя Монголия в Китае
14 из 14

Во Внутренней Монголии, как и во всем Китае, действует сеть платных дорог. Качество, по словам путешественников, отменное.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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