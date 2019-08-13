Китайский лайнер вернулся в Нью-Йорк из-за отвалившейся при взлете детали

Самолет рейсом Нью-Йорк — Шанхай вернулся в аэропорт имени Кеннеди через два с половиной часа после вылета, предварительно осуществив многочисленные развороты над океаном, чтобы сжечь топливо для большей безопасности приземления. Никто из примерно 300 пассажиров не пострадал.