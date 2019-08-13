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РИА Новости

Китайский лайнер вернулся в Нью-Йорк из-за отвалившейся при взлете детали

23:52 13.08.2019
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© РИА Новости / Александр КряжевВзлетно-посадочная полоса аэропорта "Толмачево"
Взлетно-посадочная полоса аэропорта Толмачево
© РИА Новости / Александр Кряжев
ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Авиалайнер Boeing-777 авиакомпании China Eastern вернулся в аэропорт вылета в Нью-Йорке в понедельник из-за отвалившейся детали крыла, сообщил профильный сайт airlive.net.
Самолет рейсом Нью-Йорк — Шанхай вернулся в аэропорт имени Кеннеди через два с половиной часа после вылета, предварительно осуществив многочисленные развороты над океаном, чтобы сжечь топливо для большей безопасности приземления. Никто из примерно 300 пассажиров не пострадал.
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Пассажиры приводнившегося в США самолета эвакуировались на его крылья
Один из пассажиров выложил в интернет видео, на котором видно, что на крыле отсутствует металлическая пластина покрытия интерцептора — механизма, который уменьшает подъемную силу крыла и увеличивает сопротивление воздуха.
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Boeing 777China Eastern AirlinesНью-Йорк (город)В мире
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