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РИА Новости

Пакистан запросил срочное заседание Совбеза ООН из-за действий Индии

23:50 13.08.2019
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© REUTERS / Mukesh GuptaСотрудники службы безопасности Индии на улице в городе Джамму
Сотрудники службы безопасности Индии на улице в городе Джамму
© REUTERS / Mukesh Gupta
Сотрудники службы безопасности Индии на улице в городе Джамму. Архивное фото
ООН, 13 авг - РИА Новости. Глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши направил письмо в ООН с просьбой созвать срочное заседание Совбеза в связи с действиями Индии по Джамму и Кашмиру.
"Я хотел бы попросить о проведении срочного заседания Совета Безопасности по пункту повестки "индо-пакистанский вопрос", чтобы обсудить ситуацию, возникшую из-за недавних агрессивных действий Индии, угрожающих международному миру и безопасности и подрывающих международно признанный спорный статус Джамму и Кашмира", - говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.
По словам главы пакистанского МИД, Индия в одностороннем порядке стремится изменить демографическую структуру этой территории, нарушает основные права народа Кашмира, включая их неотъемлемое право на самоопределение.
Куреши также попросил, чтобы в заседании Совбеза позволили участвовать представителю правительства Пакистана.
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Соседний Пакистан, который традиционно выступает в поддержку мусульманского меньшинства Индии, проживающего в Кашмире, выступил решительно против этого шага. Премьер-министр исламской республики Имран Хан распорядился о создании специального комитета для проработки юридического, политического и дипломатического ответа на решение Индии по Джамму и Кашмиру. Исламабад объявил о понижении уровня дипломатических отношений с Индией, приостановке двухсторонней торговли и пересмотре ряда договоренностей с этой страной.
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