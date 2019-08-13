В Калифорнии в перестрелке погиб полицейский

Противостояние произошло в городе Риверсайд к востоку от Лос-Анджелеса. Оно началось с того, что полицейский остановил машину и начал ее проверку. Водитель машины достал ружье и вступил с полицейским в перестрелку, нанеся ему многочисленные ранения, от которых тот скончался. Из прибывших на подмогу трех полицейских двое получили ранения, один из них находится в критическом состоянии. Также были легко ранены двое гражданских лиц. В конечном итоге на место прибыли крупные силы полиции, и нападавший был ликвидирован.