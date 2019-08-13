В ЛНР прокомментировали отставку Безсмертного

Минск. Во время встречи контактной группы по Украине

ЛУГАНСК, 13 авг — РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе на переговорах в Минске Родион Мирошник считает логичным снятие с Романа Безсмертного обязанностей представлять Киев на переговорах в Минске.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский освободил Бессмертного от обязанностей представлять Киев в политической подгруппе по Донбассу. В указе президента не указана причина увольнения.

"После ряда радикальных заявлений Романа Бессмертного в СМИ, которые кардинально расходятся с позицией, озвученной самим президентом Украины Зеленским, рассматривать его как официального представителя Украины в политической группе было крайне проблематично. Указ о его отставке выглядит вполне логичным и обоснованным", - заявил РИА Новости Мирошник.

Он уточнил, что ультимативный призыв к приостановке участия Киева в Минском процессе Бессмертного не был совместим с работой представителя в рабочей группе контактной группы.

"Более того, призывы к блокаде и закрытию КПВВ на линии соприкосновения – действия, направленные на разрушение всего переговорного процесса, направленного на урегулирование конфликта именно политико-дипломатическим путем", - считает представитель ЛНР.

Собеседник агентства уточнил, что представители ЛНР на переговорах в Минске ждут от Киева "адекватного подхода к переговорам и неукоснительного выполнения обязательств на политическом треке, закрепленных минскими соглашениями и резолюцией Совета Безопасности ООН 2202".

"Подтверждение особого статуса и закрепление его в конституции Украины, согласование формулы Штайнмайера как механизма его вступления в силу, а также разработка, согласование с республиками и принятие закона об амнистии и всего механизма, препятствующего любому преследованию и ущемлению прав участников событий на Донбассе", - заявил Мирошник, говоря об ожиданиях от украинской стороны.