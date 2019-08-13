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РИА Новости

В ЛНР прокомментировали отставку Безсмертного

23:43 13.08.2019
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© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМинск. Во время встречи контактной группы по Украине
Минск. Во время встречи контактной группы по Украине
© РИА Новости / Виктор Толочко
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ЛУГАНСК, 13 авг — РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе на переговорах в Минске Родион Мирошник считает логичным снятие с Романа Безсмертного обязанностей представлять Киев на переговорах в Минске.
Во вторник президент Украины Владимир Зеленский освободил Бессмертного от обязанностей представлять Киев в политической подгруппе по Донбассу. В указе президента не указана причина увольнения.
"После ряда радикальных заявлений Романа Бессмертного в СМИ, которые кардинально расходятся с позицией, озвученной самим президентом Украины Зеленским, рассматривать его как официального представителя Украины в политической группе было крайне проблематично. Указ о его отставке выглядит вполне логичным и обоснованным", - заявил РИА Новости Мирошник.
Он уточнил, что ультимативный призыв к приостановке участия Киева в Минском процессе Бессмертного не был совместим с работой представителя в рабочей группе контактной группы.
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"Более того, призывы к блокаде и закрытию КПВВ на линии соприкосновения – действия, направленные на разрушение всего переговорного процесса, направленного на урегулирование конфликта именно политико-дипломатическим путем", - считает представитель ЛНР.
Собеседник агентства уточнил, что представители ЛНР на переговорах в Минске ждут от Киева "адекватного подхода к переговорам и неукоснительного выполнения обязательств на политическом треке, закрепленных минскими соглашениями и резолюцией Совета Безопасности ООН 2202".
"Подтверждение особого статуса и закрепление его в конституции Украины, согласование формулы Штайнмайера как механизма его вступления в силу, а также разработка, согласование с республиками и принятие закона об амнистии и всего механизма, препятствующего любому преследованию и ущемлению прав участников событий на Донбассе", - заявил Мирошник, говоря об ожиданиях от украинской стороны.
Представитель республики выразил надежду, что официальный Киев учтет эти позиции при назначении нового представителя в политической рабочей группе контактной группы.
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Ситуация в ДНР и ЛНРРодион МирошникЛНРВооруженный конфликт на востоке УкраиныРоман БессмертныйДонбассВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
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