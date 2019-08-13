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РИА Новости
Культура

Путин приехал на открытие фестиваля оперы и балета в Херсонесе

22:12 13.08.2019 (обновлено: 23:37 13.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин посетил открытие фестиваля "Опера в Херсонесе"
Президент РФ В. Путин посетил открытие фестиваля Опера в Херсонесе
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ХЕРСОНЕС, 13 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин приехал на показ сюиты из балета "Спартак", которая открыла III Международный фестиваль оперы и балета в Херсонесе.
Глава государства появился в зрительном зале после антракта к началу второго действия.
Спектакль проходит под открытым небом на специально возведённой полноразмерной сцене на территории археологического заповедника "Херсонес Таврический". В постановке задействованы звезды мирового балета. Более 150 артистов Новосибирского государственного театра оперы и балета специально приехали на фестиваль, чтобы вместе с прославленными солистами представить зрителям драматургию и хореографию легендарного восстания гладиаторов в античных декорациях древней Херсонесской крепости.
Главные роли исполняют всемирно известные звёзды Сергей Полунин (Красс) и Осиэль Гюнео (Спартак).
Президент РФ В. Путин посетил открытие фестиваля Опера в Херсонесе
Вчера, 23:27Культура
Путин посмотрел балет "Спартак" в Херсонесе
"Спартак" - один из самых масштабных и известных балетов. Впервые он был поставлен выдающимися мастерами - хореографом Юрием Григоровичем и сценографом Симоном Висраладзе на сцене Большого театра в 1986 году.
Сергей Полунин - известнейший танцовщик современности, лауреат международных конкурсов, дипломант Национального театрального фестиваля "Золотая Маска". Озиель Гоунео - премьер Баварского государственного балета, лауреат международных конкурсов артистов балета в Варне (серебряная медаль) и Пекине (золотая медаль).
В балете также участвуют Дауретга Саммерскейл (Великобритания) в роли Эгины и Цейзель Приска (Австрия) в роли Фригии.
Президент РФ В. Путин посетил открытие фестиваля Опера в Херсонесе
Вчера, 23:07РИА Новости
Путин посетил Академию хореографии Севастополя
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КультураНовости культурыСергей ПолунинХерсонес Таврический (заповедник)ХерсонесВладимир ПутинРоссия
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