Путин приехал на открытие фестиваля оперы и балета в Херсонесе

Президент РФ В. Путин посетил открытие фестиваля "Опера в Херсонесе"

ХЕРСОНЕС, 13 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин приехал на показ сюиты из балета "Спартак", которая открыла III Международный фестиваль оперы и балета в Херсонесе.

Глава государства появился в зрительном зале после антракта к началу второго действия.

Спектакль проходит под открытым небом на специально возведённой полноразмерной сцене на территории археологического заповедника "Херсонес Таврический". В постановке задействованы звезды мирового балета. Более 150 артистов Новосибирского государственного театра оперы и балета специально приехали на фестиваль, чтобы вместе с прославленными солистами представить зрителям драматургию и хореографию легендарного восстания гладиаторов в античных декорациях древней Херсонесской крепости.

Главные роли исполняют всемирно известные звёзды Сергей Полунин (Красс) и Осиэль Гюнео (Спартак).

"Спартак" - один из самых масштабных и известных балетов. Впервые он был поставлен выдающимися мастерами - хореографом Юрием Григоровичем и сценографом Симоном Висраладзе на сцене Большого театра в 1986 году.

Сергей Полунин - известнейший танцовщик современности, лауреат международных конкурсов, дипломант Национального театрального фестиваля "Золотая Маска". Озиель Гоунео - премьер Баварского государственного балета, лауреат международных конкурсов артистов балета в Варне (серебряная медаль) и Пекине (золотая медаль).