Путин посмотрел балет "Спартак" в Херсонесе

Президент РФ В. Путин посетил открытие фестиваля "Опера в Херсонесе"

ХЕРСОНЕС, 13 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин восхитился постановкой балета "Спартак" на открытии III Международного фестиваля оперы и балета в Херсонесе.

Глава государства посмотрел сюиту по балету "Спартак" с участием мировых звёзд Сергея Полунина (Красс) и Осиэля Гюнео (Спартак).

После спектакля он заглянул за кулисы и поблагодарил артистов за постановку.

"Очень красиво! Спасибо большое", - сказал Путин.

Действие спектакля развернулось под открытым небом на специально возведённой полноразмерной сцене в античных декорациях Херсонесской крепости. В постановке задействованы звезды мирового балета. Более 150 артистов Новосибирского государственного театра оперы и балета специально приехали на фестиваль, чтобы вместе с прославленными солистами представить зрителям драматургию и хореографию легендарного восстания гладиаторов.

В постановке также приняли участие Дауретга Саммерскейл (Великобритания) и Цейзель Приска (Австрия).