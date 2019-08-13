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РИА Новости
Культура

Путин посмотрел балет "Спартак" в Херсонесе

23:27 13.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин посетил открытие фестиваля "Опера в Херсонесе"
Президент РФ В. Путин посетил открытие фестиваля Опера в Херсонесе
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ХЕРСОНЕС, 13 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин восхитился постановкой балета "Спартак" на открытии III Международного фестиваля оперы и балета в Херсонесе.
Глава государства посмотрел сюиту по балету "Спартак" с участием мировых звёзд Сергея Полунина (Красс) и Осиэля Гюнео (Спартак).
После спектакля он заглянул за кулисы и поблагодарил артистов за постановку.
"Очень красиво! Спасибо большое", - сказал Путин.
Президент РФ В. Путин посетил открытие фестиваля Опера в Херсонесе
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Действие спектакля развернулось под открытым небом на специально возведённой полноразмерной сцене в античных декорациях Херсонесской крепости. В постановке задействованы звезды мирового балета. Более 150 артистов Новосибирского государственного театра оперы и балета специально приехали на фестиваль, чтобы вместе с прославленными солистами представить зрителям драматургию и хореографию легендарного восстания гладиаторов.
В постановке также приняли участие Дауретга Саммерскейл (Великобритания) и Цейзель Приска (Австрия).
"Спартак" - один из самых масштабных и известных балетов. Впервые он был поставлен выдающимися мастерами - хореографом Юрием Григоровичем и сценографом Симоном Висраладзе на сцене Большого театра в 1986 году.
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КультураСергей ПолунинХерсонес Таврический (заповедник)ХерсонесВладимир ПутинРоссия
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