Путин посмотрел балет "Спартак" в Херсонесе

ХЕРСОНЕС, 13 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин восхитился постановкой балета "Спартак" на открытии III Международного фестиваля оперы и балета в Херсонесе.
Глава государства посмотрел сюиту по балету "Спартак" с участием мировых звёзд Сергея Полунина (Красс) и Осиэля Гюнео (Спартак).
После спектакля он заглянул за кулисы и поблагодарил артистов за постановку.
"Очень красиво! Спасибо большое", - сказал Путин.
Действие спектакля развернулось под открытым небом на специально возведённой полноразмерной сцене в античных декорациях Херсонесской крепости. В постановке задействованы звезды мирового балета. Более 150 артистов Новосибирского государственного театра оперы и балета специально приехали на фестиваль, чтобы вместе с прославленными солистами представить зрителям драматургию и хореографию легендарного восстания гладиаторов.
В постановке также приняли участие Дауретга Саммерскейл (Великобритания) и Цейзель Приска (Австрия).
"Спартак" - один из самых масштабных и известных балетов. Впервые он был поставлен выдающимися мастерами - хореографом Юрием Григоровичем и сценографом Симоном Висраладзе на сцене Большого театра в 1986 году.